Пенсии и соцвыплаты в ноябре некоторым выплатят раньше

Это связано с предстоящим праздничным днем 4 ноября. Касается тех, кто получает их на Почте России.

3 ноября пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного фонда доставят тем, у кого день получения – 3 и 4 числа.

Потом все выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки.

Справка

В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в отделениях почтовой связи.