Повышение пенсионного возраста: депутаты

Только ленивый не обсуждает сейчас возможное повышение пенсионного возраста. Оно и понятно, как говорится, все там будем. Простые работяги, конечно, негодуют, поминая правительство теми словами, к которым привыкли каждый на своей работе. С телевизионных экранов всем нам пытаются объяснить, что так надо.

И ведь не глупые люди объясняют, разного пола, возраста и образования. В основном, конечно, сплошь интеллигентные. Но и редкие вкрапления представителей рабочего класса в целом согласны, что вот прям надо и чем скорее, тем лучше. С серьезным видом нам приводят доводы, озвучивают цифры, ссылаются на международный опыт в этом вопросе. Люди стараются!

А мы, невежды, смотрим и слушаем все это, удивленно округляя глаза. Мы даже не пытаемся увидеть смысл в предлагаемых аргументах. Но четко при этом понимаем: может оно, конечно, кому и надо, но точно не нам.

Так, подписчики официальной группы газеты «РВС» в «Одноклассниках» в нашем опросе, одобряют ли они повышение пенсионного возраста в России практически единогласно ответили «Нет». Сейчас это 234 человека, но количество несогласных постоянно растет. Тогда как довольных всего два человека.

Но, как оказалось, недоволен и сам президент.

«Меня много раз спрашивали: "Какой вам вариант по повышению пенсионного возраста нравится? Я всегда отвечал: "Никакой". И в правительстве мало таких людей, кому нравится...Наступит момент, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих. Тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем пенсионную систему, лопнут, – заметил Путин. – Решения пока нет. Если реформа не пройдет, то придется на низком уровне держать доходы пенсионеров. Но мы не должны это делать, мы должны сокращать число бедных. Нужно принимать решение, но какое?»

Эксперты склоняются к тому, что все-таки положительное, хотя президент подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

После принятия законопроекта в первом чтении 19-го июля, Госдуме отведено отведено два месяца до следующего чтения. Кстати, как писала "РВС", "да" пенсионной реформе сказали 13 кубанских депутатов, представляющих "Единую Россию". За это время в закон нужно внести поправки. Какие — вот в чем вопрос. Но в своей речи президент дал ясно понять, что должен будет "послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией. Естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан".

Тем временем те, кто уже паковал чемоданы на пенсию, прячут их подальше на антресоли.

С каким настроем они будут работать — вопрос. К тому же здоровье с возрастом лучше не становится, а потому какое уж тут рвение - быть бы живу.

Очевидно это и работодателю. Не секрет же, что после 45 лет получить практически любую работу гораздо сложнее, чем в те же 30. А легко ли будет в случае необходимости трудоустроиться в 62?

Если доживем до этого возраста. По данным Росстата, средняя продолжительность жизни у российских мужчин - 65,92, у женщин = 76,71 года. Мужчинам, получается, поотдыхать на заслуженном отдыхе не очень удастся. А многим и вовсе не грозит. Интересно, учтут ли эти цифры законодатели, готовя поправки в закон ко второму чтению?



