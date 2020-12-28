Пенсии с 1 января увеличатся. Формула расчета

Увеличатся страховые пенсии по старости у неработающих пенсионеров. На 6,3 %.

“Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждет повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 6,3%", – пояснили в управлении ПФР по Динскому району.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации составит 6044,48 рубля в месяц. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2021 году составит 98,86 рубля. О том, что это такое, читайте ниже.

Неработающим малообеспеченным пенсионерам в следующем году пенсию индексируют сверх прожиточного минимума. Даже если у него уже установлена социальная доплата до прожиточного минимума. В Краснодарском крае на 2021 год он установлен в размере 9922 рублей.

О том, что такое страховая пенсия и индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы), читайте ниже.

В России существуют три основных вида пенсии:

страховая;

по государственному пенсионному обеспечению;

накопительная.

В данном материале рассмотрим подробнее первый вид.



СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ



До 2015 года она называлась “трудовая”, после этот термин перестал использоваться специалистами и появился новый – “страховая”.

Есть три разновидности такой пенсии:

страховая по старости;

страховая по инвалидности;

страховая по случаю потери кормильца.

У каждого вида своя, фиксированная выплата – тот минимум, который точно выплатят. Ее размер ежегодно индексируется (повышается).



Страховая пенсия по старости



В России эта пенсия самая распространенная. Выплачивается по новым правилам мужчинам от 65 лет и женщинам от 60 лет, которые имеют право на пенсию: у них есть необходимый страховой стаж и минимальные суммы пенсионных баллов. Если эти три критерия есть, то страховая пенсия по старости положена. Если какой-то из них не соответствует норме, то назначается социальная пенсия, о ней позже.



Чтобы рассчитать страховую пенсию по старости, необходимо сначала разобраться, что значат данные критерии.



Страховой стаж – время, когда за работу человека в Пенсионный фонд уплачивались страховые взносы. Страховые взносы платят за своих сотрудников работодатели. Не стоит путать их с НДФЛ (13 %). Они не вычитаются с заработной платы. Работодатель платит 30 % от уровня зарплаты (не с з/п) за каждого сотрудника: в Пенсионный фонд – 22 %, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %, в Фонд социального страхования – 2,9 %.

Если во время работы человек уходит в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, в армию по призыву, то страховой стаж тоже засчитывается.

В 2021 году он должен быть не менее 12 лет.



Пенсионные баллы (коэффициент)

Каждый год, когда гражданин работает, ему начисляется определенное количество пенсионных баллов (коэффициент). Оно зависит от страховых взносов и длительности страхового стажа. То есть, чем выше зарплата и больше стаж, тем больше баллов.

Чтобы получать страховую пенсию, нужно иметь минимум 21 балл.

Стоимость одного балла устанавливает правительство, ежегодно его увеличивая. В 2021 году, напомним, он составит 98,86 рубля.



Как узнать количество пенсионных баллов?

при личном посещении территориального отделения ПФР или многофункционального центра;

отправить письменный запрос в ПФР по почте;

через «Госуслуги»;

через официальный сайт ПФР.

Минимум страхового стажа и баллов каждый год меняется. В 2025 году минимальный страховой стаж будет 15 лет, а пенсионный коэффициент – 30 баллов.



Если гражданин не достиг нужного возраста, минимальных стажа и баллов, страховая пенсия не будет выплачиваться.



Фиксированная выплата страховой пенсии (минимальная) по старости в 2021 году – 6044,48 рубля.



Формула расчета страховой пенсии по старости



СУММУ ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ (где узнать, читайте выше) умножить на СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в году назначения пенсии (в 2021-м – 98,86 рубля) + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА (в 2021-м – 6044,48 рубля).



ПРИМЕР



Светлане Витальевне 35 лет. Она программист, работает уже 10 лет и получает зарплату 40 тыс. рублей. До выхода на пенсию ей осталось 25 лет. Менять должность она не планирует, как достигнет 60 лет, работать больше не будет, только получать пенсию.



Допустим, Светлана Витальевна за все время своей работы программистом заработает 154,19 балла (рассчитывается индивидуально, как узнать, читайте выше). Умножаем это число на стоимость одного пенсионного балла в 2021 году (это 98,86 рубля) и добавляем фиксированную выплату 2021 года (это 6044,48 рубля).

(154,19 * 98,86) + 6044,48 = 21 287,70

страховая пенсия у Светланы Витальевны будет 21 287,70 рубля.



Страховая пенсия по инвалидности



Она положена инвалидам I, II или III групп, которые имеют страховой стаж (что это, читайте выше). Здесь нет минимума, его продолжительность не имеет значения. Причина инвалидности и когда она наступила, тоже не важны. Не учитывают также, работает в данный момент человек с ограниченными возможностями здоровья или нет.

Если полностью отсутствует страховой стаж, то назначается социальная пенсия по инвалидности.

Страховая пенсия по инвалидности тоже выплачивается каждый месяц.

Индексация страховых пенсий по инвалидности будет 1 февраля 2021 года.

В 2020 году размер фиксированной выплаты для I группы составлял 11372 рубля 50 копеек, II группы – 5686 рублей 25 копеек, III группы – 2843 рубля 13 копеек.

Чтобы рассчитать выплату, нужно пенсионные баллы (у каждого свои) умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить фиксированную выплату к страховой пенсии (у каждой группы инвалидности разная).



ПРИМЕР



Инвалид второй группы Анжела Валерьевна имеет 40 пенсионных баллов. Один балл – 93 рубля (сумма одного балла у всех одна и та же). Фиксированная пенсия у таких людей с ограниченными возможностями здоровья 5686 рублей 25 копеек.

(40 * 93) + 5 686,25 руб. = 9 406,25 руб. – размер страховой пенсии по инвалидности.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца



Положена недееспособным членам семьи, у которых умер или без вести пропал кормилец (человек, который долгое или постоянное время материально или денежно обеспечивал их).

Исключение: люди, совершившие уголовное преступление, из-за которого наступила смерть кормильца. Оно должно быть установлено в судебном порядке.



Выплачивается ежемесячно.



Расчет такой пенсии зависит от многих факторов (например, количество нетрудоспособных членов семьи и др.), поэтому за расчетом лучше обратиться в ПФР.

Телефон 8 (861) 626-26-53.