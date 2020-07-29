Пенсии, тарифы водителям и не только. Что еще изменится в августе?

В августе начнут действовать некоторые изменения в законодательстве.

Сделали подборку.

📃Персональные тарифы водителям от страховых компаний

Теперь у водителей будут персональные тарифы от страховщиков. 24 августа начнут действовать новые поправки в закон об ОСАГО.

До них страховые компании назначали одинаковый тариф на весь регион.

Никакого деления не было.

В конце августа каждый водитель будет платить конкретно за себя. Если это нарушитель – тариф повышенный, в случае когда за рулем аккуратный при вождении человек – сниженный. С данными нововведениями в силу вступит указание Центрального банка, согласно которому расширяется тарифный коридор, для того чтобы правильные водители получали большую скидку, а нарушители по максимуму покрывали свои риски. Еще один новый критерий, о котором известно: для опытных водителей страховка станет дешевле. Возраст их должен быть больше 59 лет.

Требования к страховщикам – указывать, какие именно факторы они учитывают при расчете тарифа. Всех их необходимо подтвердить актуарными расчетами, которые докажут, что они реально влияют на аварийность. Например, случаи грубых нарушений, выявленных сотрудниками ДПС. Сообщается, что нарушения, зафиксированные камерами, на размер тарифа не повлияют.

📃Повышается пенсия для работающих пенсионеров

С 1-го числа начнут корректироваться пенсии трудящихся пенсионеров. Таких в России 14-15 млн человек. У работающих людей пенсионного возраста с зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Каждый год выплаты увеличиваются не более чем на 3 пенсионных балла. В 2020-м балл стоит 93 рубля ( до этого 87,24), максимальная прибавка составит 279 рублей (до этого 261,72).

📃Пополнять анонимно электронные кошельки нельзя

С 3 августа электронные кошельки (Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и др.) больше нельзя будет пополнить анонимно. Сделать это можно только через счет в банке.

До этого разрешалось наличными через электронные платежные терминалы.

Запрет создан для того, чтобы противодействовать отмыванию нелегальных доходов. При пополнении кошелька через банковский счет автоматически подтверждается идентификация, а также показывается источник, откуда деньги.

Подозрительных в незаконных операциях пользователей будут блокировать.

📃Декларацию о своей работе госслужащие могут подать до 1 августа

В связи с пандемией срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих истекает 1 августа. Всю информацию необходимо подать с помощью программы «Справка БК». Если не предоставить отчет за 2019 год до указанного срока, должностное лицо уволят.

При ликвидации организации работники могут получать зарплату еще несколько раз

С 13 августа, если организация ликвидируется, каждому сотруднику бывший работодатель обязан выплатить среднюю заработную плату в течение 3 месяцев после прекращения работы.

Сделать это необходимо до завершения ликвидации организации.

В период выплат люди не получат пособие по безработице, но впоследствии, если не смогут найти новую работу и им будет присвоен статус безработного, им начислят пособие по безработице. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся.

📃До конца августа большегрузы физлиц должны быть оснащены тахографами

Физлица, у которых в собственности грузовые машины массой более 12 тонн

(категория № 3) экологического класса 4 или выше, до 31 августа обязаны оснастить транспорт тахографами. Это необходимо для контроля поведения водителя, для предотвращения его сверхурочной работы и превышения скорости. Цель требования – снизить таким образом количество ДТП.

Ранее, до 1 марта, тахографами оснащались уже грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен, до 1 июня – такие же, только экокласса 3 или ниже.

📃Иностранным студентам можно работать легально без специального разрешения

Теперь иностранные студенты, которые учатся очно, смогут заниматься подработками легально в свободное от учебы время. Закон вступит в силу с 5 августа. Никаких специальных разрешений и патентов для заключения трудовых или гражданско-правовых договор не требуется. Необходима только справка из учебного заведения, которая подтвердит то, что человек действительно числится как иностранный студент.

📃Заканчивается прием заявок на субсидию предпринимателям на средства защиты

Она доступна малым и средним предпринимателям следующих направлений:

гостеприимство,

бытовые услуги,

общественное питание,

спорт,

доп. образование,

социально ориентированные некоммерческие организации.

До 15 августа включительно предприниматели имеют возможность подать заявку на денежную помощь. Ее размер – 15 тыс. рублей и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике коронавируса.

Средства выдаются для того, чтобы частично компенсировать расходы на медицинские маски, перчатки, градусники, средства дезинфекции.

Заявление нужно подать в налоговую.

Одно из требований – недоимка по налогам и страховым взносам не должна была превышать 3 тыс. рублей на 1 июня.