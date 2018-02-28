Пенсионер не ожидал, что за помощь в «Евросети» придется заплатить

Пенсионер купил телефон в магазине «Евросеть». Попросил консультанта помочь ему разобраться в приобретении, а после ему сообщили, что его просьба обошлась ему в 100 рублей. Позже он обратился в салон сотовой связи по другому вопросу и ему вновь пришлось отдать 149 рублей.

Владимир рассказал, что в феврале он пришел за новым телефоном в магазин «Евросеть» в Новотитаровской, но так как не сразу разобрался с гаджетом, попросил помощи у консультанта. «После этого он мне говорит: «С вас 100 рублей», якобы у них есть прайс на услуги. Я только одного не пойму: почему он сразу мне не сказал, что это платно?» – задается вопросом пенсионер.

Позже у мужчины со счета ежедневно стали снимать деньги, он вновь пошел в уже знакомое ему место и попросил посмотреть сотрудников, что это может быть. Оказалось, деньги «съедали» подписки. Менеджер любезно помог клиенту их удалить и вновь огорошил пенсионера: «С вас 149 рублей».

Владимир не понимает, почему его вновь не предупредили, что это платно. «Позже я зашел в другие салоны связи, где мне сказали, что они за это плату не взимают. А здесь сначала берутся помочь, а потом ценник оглашают. Пенсия у меня небольшая, но что делать, деньги я, естественно, заплатил», – рассказывает пенсионер.

Мы обратились в пресс-службу ООО «Евросеть-Ритейл» для получения разъяснений.

«В «Евросети» услуги по квалифицированной настройке гаджетов платные, все расценки указаны в прайс-листе в каждом магазине. К слову, ежемесячный прирост по настройкам составляет 5-10 %, в связи с чем считаем данную услугу востребованной и полезной для клиентов», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для понимания ситуации представители связались с пенсионером, чтобы выяснить точную дату покупки и обращения за дополнительными услугами. «РВС» мужчина рассказал, что купил телефон в феврале, но позже нашелся чек и оказалось, что новый гаджет он приобрел в августе 2017 года.

«Учитывая, что с датами приобретения телефона, а также обращениями за дополнительными услугами (настройка телефона и отключение платной подписки) произошла путаница, восстановить ход продажи услуг достаточно проблематично.

Мы приносим клиенту извинения за то, что у него остались негативные эмоции. Мы обязательно проведем для сотрудников магазина дополнительное обучение по предоставлению услуг «настройки»», – подытожили в пресс-службе.

ООО «Евросеть-Ритейл» призывает в случае возникновения вопросов после обращения в магазин для разъяснений и помощью обращаться в социальные сети Facebook, Vk, Twitter, Instagram, Ok.ru, а также позвонив по номеру 8 (800)700-00-10 (звонок бесплатный)