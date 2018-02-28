Пенсионер не ожидал, что за помощь в «Евросети» придется заплатить
Пенсионер купил телефон в магазине «Евросеть». Попросил консультанта помочь ему разобраться в приобретении, а после ему сообщили, что его просьба обошлась ему в 100 рублей. Позже он обратился в салон сотовой связи по другому вопросу и ему вновь пришлось отдать 149 рублей.
Владимир рассказал, что в феврале он пришел за новым телефоном в магазин «Евросеть» в Новотитаровской, но так как не сразу разобрался с гаджетом, попросил помощи у консультанта. «После этого он мне говорит: «С вас 100 рублей», якобы у них есть прайс на услуги. Я только одного не пойму: почему он сразу мне не сказал, что это платно?» – задается вопросом пенсионер.
Позже у мужчины со счета ежедневно стали снимать деньги, он вновь пошел в уже знакомое ему место и попросил посмотреть сотрудников, что это может быть. Оказалось, деньги «съедали» подписки. Менеджер любезно помог клиенту их удалить и вновь огорошил пенсионера: «С вас 149 рублей».
Владимир не понимает, почему его вновь не предупредили, что это платно. «Позже я зашел в другие салоны связи, где мне сказали, что они за это плату не взимают. А здесь сначала берутся помочь, а потом ценник оглашают. Пенсия у меня небольшая, но что делать, деньги я, естественно, заплатил», – рассказывает пенсионер.
Мы обратились в пресс-службу ООО «Евросеть-Ритейл» для получения разъяснений.
«В «Евросети» услуги по квалифицированной настройке гаджетов платные, все расценки указаны в прайс-листе в каждом магазине. К слову, ежемесячный прирост по настройкам составляет 5-10 %, в связи с чем считаем данную услугу востребованной и полезной для клиентов», – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, для понимания ситуации представители связались с пенсионером, чтобы выяснить точную дату покупки и обращения за дополнительными услугами. «РВС» мужчина рассказал, что купил телефон в феврале, но позже нашелся чек и оказалось, что новый гаджет он приобрел в августе 2017 года.
«Учитывая, что с датами приобретения телефона, а также обращениями за дополнительными услугами (настройка телефона и отключение платной подписки) произошла путаница, восстановить ход продажи услуг достаточно проблематично.
Мы приносим клиенту извинения за то, что у него остались негативные эмоции. Мы обязательно проведем для сотрудников магазина дополнительное обучение по предоставлению услуг «настройки»», – подытожили в пресс-службе.
ООО «Евросеть-Ритейл» призывает в случае возникновения вопросов после обращения в магазин для разъяснений и помощью обращаться в социальные сети Facebook, Vk, Twitter, Instagram, Ok.ru, а также позвонив по номеру 8 (800)700-00-10 (звонок бесплатный)
Комментарии
Ну, это конечно супер новость о которой обязательно должен знать каждый житель района и не только.
Лучше бы написали и показали как застройщик на ул. 70 лет Октября уничтожает своей техникой како-никакой тротуар, а администрации на все наплевать. Пусть жители ходят по лужам и грязи.
Очень жаль пенсионера, я в ужасе с этих консультантов. Ну я понимаю с работящих брать 150, 100 и т д., но с пенсионера сдирать деньги только за то, что ты удалил подписку?! Все мы будем старыми, у меня у бабушки 9 тыс пенсия, и для неё 100-150 рублей это ощутимая сумма за такую ерунду, хорошо у неё есть мы, а что делать один одиноким старикам?
А прайс-лист вообще читабелен, или висит что-то набранное петитом и бледно-серое на желтоватом фоне да в дальнем углу?
Ну да, действительно, зачем говорить о том, как наживаются на пенсионерах? Давайтесь лучше поговорим про эти дороги!
Они вообще оборзели, поставить сим- заплатить, наклеить плёнку на тел - заплатить, причём чуть ли не дороже самой плёнки, скоро за то что мы к ним вообще зашли будем платить деньги.
Не оборзели, а пытаются выжить из последних сил.Салоны связи типа "Евросети" - умирающая отрасль, так же как в своё время видеопрокаты..Телефоны проще и дешевле приобрести в интернет-магазине, коих тьма.
Так они не выживут, выманивая деньги у людей за воздух,а быстрее умрут. Простите, вы приходите в магазин, покупает что-то и за то что вам продавец подал хлеб, например, или ещё что-то берут деньги???