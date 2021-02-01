Пенсионер выиграл миллион в лотерею и отблагодарил продавца

В первый день нового года житель Краснодарского края Евгений Скибицкий выиграл 1 миллион рублей. Билет на праздничный тираж он купил недалеко от дома, в продуктовом магазине. Мужчина был счастлив и поздравил продавца удачи.

Женщине он купил торт и шампанское и на весь магазин объявил, что благодаря ей он выиграл миллион. “Пусть и другие участники знают, у кого покупать билеты”, - передает слова победителя пресс-служба “Столото”.

Известно, что мужчина много лет участвует в лотереях. У них даже есть семейная традиция - дарить билеты на праздники.

До выхода на пенсию Евгений Скибицкий работал инженером-механиком. Сейчас он занимается виноделием, сам выращивает виноград и делает вино. Выигрыш счастливчик хочет потратить на то, чтобы поправить здоровье себе и супруге.