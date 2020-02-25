Пенсионера оштрафовали на 70 тысяч за оскорбление президента в Интернете

Пенсионера оштрафовали на 70 тысяч за оскорбление президента в Интернете
Фото: vechorka.ru

Пенсионера оштрафовали на 70 тысяч за оскорбление президента в Интернете

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8 часов назад Газета РВСДинской районДинской районный судНаказание за оскорбление властиНовостиНовости Динского районаПенсионера оштрафовали за оскорбление власти

Динской районный суд оштрафовал жителя станицы Васюринской Анатолия Лилейкина на 70 тыс. рублей.

Пенсионер разместил пост на своей странице в сети «ВКонтакте», в котором назвал президента «преступником» и «самозванцем» и обвинил его в «преступном сговоре» с председателем ЦИК Эллой Памфиловой:

«Владимир Путин – государственный преступник! Вор и самозванец Владимир Путин! Пошел вон в отставку! Путем фальсификации избирательной кампании в преступном сговоре с Эллой Памфиловой Владимир Путин захватил должность Президента России и совершил в стране государственный переворот конституционного демократического строя на диктаторский режим», - данная цитата приводится в решении по административному делу на сайте Динского районного суда.

За это в декабре прошлого года его и привлекли к административной ответственности.

Мужчина “совершил мелкое хулиганство, то есть распространение в сети "Интернет", информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ)”, - указано на сайте Динского районного суда.

На заседании Лилейкин подтвердил авторство текста, но свою вину не признал.

Как оказалось, это уже не первый случай, когда пенсионера привлекают к ответственности.

В 2010 году Анатолия Лилейкина осудили за «распространение клеветнических сведений» в отношении судьи, который выносил решение по гражданскому делу, где пенсионер выступал одной из сторон.

Тогда мужчину признали виновным по части 3 статьи 298 УК (клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и приговорили к двум годам колонии-поселения.

Комментарии

Наблюдатель
Наблюдатель 7 часов назад

Суффикс и окончание в фамилии распространителя информации наводит на определённые размышления о его происхождении...

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