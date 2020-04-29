Пенсионерка: «Техника работала исправно, но газ все равно отключили»

В редакцию обратилась жительница Пластуновской. Она рассказала, что в марте к ней приходили специалисты газовой службы проверять оборудование.

«Узнала от знакомой, что будет проверка. Сказала, что ходят и договор подписывают. Потом и мне позвонили. В ящике объявление появилось вечером перед днем проверки. Когда пришли, попросили паспорт, чтобы заключить договор. Там документ на 11 страниц. Я не могу читать быстро, так как инвалид по зрению. Попросила оставить, чтобы почитать. Сказала, что, как все изучу, отдам подписанный. Не оставили. Начали смотреть оборудование. Печка нормальная, дошли до котла. В позапрошлом году мастера поставили автоматоустройство, которое переключает газ. У меня температура 30 градусов была на котле. Я говорю: “Мне сейчас не надо больше, но вы мне покажите, я плохо вижу, чтобы в зимнее время я могла сама увеличить температуру”. Он не знал как. Котел не старый. Нового строительства. Все устанавливали газовики. Я ничего не делала. Батареи все равномерно нагреваются. В итоге мне отключили котел, включили туда воду. Я спросила, зачем это делают. Он включил котел на “четверку”, а его нельзя включать на столько согласно инструкции. Он так сгореть может. Взял, совсем отключил. Сказал: “Он у вас не работает”. Кран раскрутили, повесили пломбу. Написали акт о том, что не работает автоматика на котле. На каком основании? Если все работает. И до этого работало. Второй акт написали из-за гофры в колонке, которую установили сами же газовики», – рассказала женщина.

В филиале № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динской ситуацию прокомментировали следующим образом.

Плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования по указанному адресу проводились в рамках заключенного договора. Во время них была выявлена неработающая автоматика безопасности на газовом котле. Из-за того, что нарушения могли повлечь аварийную ситуацию при дальнейшей эксплуатации сети газопотребления, угрозу жизни и здоровью граждан, оборудование было отключено.

«В работе руководствовались требованиями подпункта “в” п. 99 постановления правительства РФ № 410 от 14.05.2013 года (ред. от 06.10.2017 г.) и подпункта “д” п. 45 постановления правительства РФ № 549 от 2008 года», – дополнили там.

«Абонент, проживающий по данному адресу, обратился в филиал № 1 с просьбой оказать содействие в подключении газового котла, что и было сделано. Кроме этого, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ, произвели ремонт газового котла с заменой комплектующих материалов в блоке автоматики безопасности», – сообщили в организации.