Пенсионеры:

“Отрезали воду, подключили к новому водопроводу и заставили платить”, - такое обращение поступило в редакцию “РВС” от жителя Старомышастовской.

Он рассказал, что несколько лет назад дом по ул. Мичурина, в котором он проживает со своей женой, был отрезан от старой водопроводной линии, хотя семья все исправно платила. Почти три года, по его словам, они были без воды.

“Сотрудники МУП “Родное подворье” приехали, молча прорезали канаву, сами через улицу провели нам водопровод. Сорвали пломбу. Сказали: Мы потом поставим”. Несколько раз с женой обращались с просьбой поставить пломбу. Прошло несколько лет. Надо было проверять работу счетчика, проверили, все исправно. Кубатура, которая есть, ни капли не изменена, никаких накруток нет. За один куб нам пришел счет 2 тыс. рублей. Спрашиваем: “за что?”, нам отвечают: “пломба была сорвана”. Так мы же пломбу не срывали. Срывало МУП “Родное подворье”. Теперь нам, пенсионерам-инвалидам, пришлось выплатить из несчастных 8 тыс. пенсии 2 тыс. за это. Рядом у бабушки, ей 94 года, тоже такая проблема. С нее вообще взяли 8 тыс.”, - рассказал мужчина.

Кроме этого, он подчеркнул, что заявление на то, чтобы их подсоединяли к новому водопроводу, они не писали.

“Родное подворье” отрезало, пусть и проводит. Почему мы должны платить? Они ссылаются на закон. Но закон этот действует тогда, когда человек срывает специально пломбу, но мы не срывали. Они сказали, что поставят ее, нам платить ничего не надо, потом перезванивают и говорят заплатить 200 рублей. Также при проводке воды через улицу должны быть подписи: соседей, полиции, энергосвязи… Этого ничего не было, они приехали молча со своей техникой. А теперь через сколько лет содрали с меня 2 тыс. Это же обман”, - возмущен житель Старомышастовской.

Журналист “РВС” обратился в МУП “Родное подворье”.

Там рассказали, что с декабря 2011 года по июнь 2012 года по Мичурина администрацией Старомышастовской с привлечением конкурсной подрядной организации реализовывался проект “Реконструкция 1-ой очереди водопровода Старомышастовского сельского поселения” протяженностью 6,8 км. Ветхий коммунальный центральный уличный водопровод из металлических труб был заменен на водопровод из полиэтилена диаметром 110 мм.

На вопросы жителя они подготовили следующие ответы.

1. Замена проходила в том числе и по многочисленным просьбам и жалобам жителей. Водопровод поселением заменен, абоненты более 7-ми лет получают воду гарантированного качества в достаточном количестве из новой уличной центральной коммунальной водопроводной воды. Жалоб от жителей, где заменен водопровод, не поступало. Кто и для чего должен собрать подписи местных жителей при подключении новой линии водопровода не очень понятно.

2. Предприятие не занимается заменой внутридворовых и внутридомовых инженерных сетей абонентов. Работы проводятся до границ земельных участков, проще говоря “до забора”. У данного абонента водомер находится в колодце во дворе, следовательно, войти во двор и “молча сорвать пломбу” невозможно.

3. Ни во входящей корреспонденции, ни в личном деле абонента нет заявления на снятие или установку пломбы по адресу обратившегося в период с 2013 по 2019 год. Учет заявок на пломбировку и установленных пломб ведется в абонентском отделе предприятия. Акт пломбировки заполняется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Срок, установленный действующим законодательством при пломбировки в размере 30 дней, не нарушается, а существенно сокращается в зависимости от очередности и количества принятых заявок.

4. Сотрудники МУП “Родное подворье” Старомышастовской не срывают, а устанавливают пломбы, тем самым вводя прибор учета (счетчик холодной воды) в эксплуатацию и, проводя подворовой обход, проверяют наличие установленных пломб.

Как сообщили в МУП “Родное подворье”, вся эта информация обратившемуся известна.