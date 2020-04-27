Пенсионеры обеспокоены необходимостью работ газовиков при карантине

Пенсионеры переживают по поводу посещения специалистов газовой службы, которые проводят плановые осмотры в домах.

«Нам с женой по 70 лет, никуда не ходим, так как есть рекомендации, одна из которых – максимально минимизировать контакты пожилым. И тут приходят газовики. Считаю, что необходимо спрашивать и Роспотребнадзор, имеют ли они на это право? Плановый осмотр может подождать пару месяцев... Тем более мы не знаем, может, они переносчики коронавируса, а для нас это губительно», – обратился в «РВС» мужчина преклонного возраста.

В филиале № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динской сослались на указ президента* и письмо Минтруда*. Согласно последнему, сформированы рекомендации, в соответствии с которыми введение нерабочих дней не распространяется на непрерывно действующие организации. Это те, где приостановка деятельности по производственно-техническим условиям невозможна. Сюда же вошли компании в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки и другие.

То есть с правовой точки зрения, работа газовой службы в режим карантина не запрещена. Об этом «РВС» уже писала ранее.

Для уточнения журналист обратилась в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Динском районе.

«Да, они имеют на это право, но по предварительной записи. То есть, прежде чем прийти, необходимо договориться с жильцами, которые находятся на самоизоляции. Если они не возражают, то плановый осмотр проводить можно. При этом обязательное условие – наличие медицинской маски, соответствующей одежды, препаратов для дезинфекции рук у специалистов. В постановлении правительства это не отменялось. Но просто так зайти в любое домовладение нельзя. Только с согласия того, кто там проживает. Подчеркнем: при соблюдении всех противоэпидемических правил», – пояснили в организации.

В ответе на запрос «РВС» руководство филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» прокомментировало, что все работы, не связанные с ликвидацией аварийных ситуаций, действительно проводятся с предварительного согласия абонентов, с соблюдением необходимых эпидемиологических мероприятий.

Кроме этого, напомним, сотрудники ежедневно измеряют температуру в медицинском кабинете, оснащены средствами защиты и проинформированы о симптомах коронавирусной инфекции и действиях в случае заболевания.

*Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

*Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

*Письмо Минтруда России от 26.03.2020 г. № 14-4/10/П-2696 «О направлении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206».