Пенсионеры возмущены: им не выдают удостоверения

В редакцию «РВС» обратились пенсионеры. Они сетовали, что при выходе на заслуженный отдых вместо пенсионного удостоверения им выдают справки. Законно ли это? Как без удостоверения получать льготы в музеях, магазинах и других местах?

Как пояснил начальник УПФР в Динском районе Денис Жиглов, справки о размере пенсии вместо пенсионного удостоверения выдаются в соответствии 400 ФЗ с 2015 года. Люди могут их применять, чтобы доказать, что они являются пенсионерами. В удостоверениях старого образца указывался размер пенсии. Но бывает, что он меняется, и иногда в год не единожды. Соответственно документ не является объективным. Поэтому выдается справка, она действует до индексации. Количество справок пенсионер может брать неограниченное. Некоторые организации оставляют оригинал себе.

Получить справку можно в 15 кабинете УПФР по адресу: ст. Динская, ул. Луначарского, 61 или в МФЦ по сельским поселениям.