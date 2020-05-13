ПФР района: «Выплаты на детей до 3 лет можно оформить без СНИЛСа»

Оформить получение выплат семьям с детьми до 3 лет можно полностью дистанционно.

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ в Динском районе, это теперь возможно, даже если у ребенка нет СНИЛСа.

Напомним, о финансовой поддержке стало известно 25 марта во время обращения президента России Владимира Путина к гражданам. Выплата полагается семьям с детьми до 3 лет с правом на материнский капитал. Уточним, на нее имеют право как те, кто его еще не израсходовал, так и те, кто его полностью потратил.

Подробнее об этом писали здесь.

Родители могут обратиться даже при отсутствии страхового номера, так как он будет автоматически оформлен по сведениям реестра загса.

«При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению», – прокомментировали в районном ПФР.

Заполнение реквизитов, по которым необходимо перечислить деньги, тоже упростили.

«При заполнении электронной формы владельцу сертификата достаточно указать только банковский идентификационный код (БИК) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически», – пояснили в организации.

В Пенсионном фонде Динского района также рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают граждане при заполнении сведений. Среди них следующие.

В качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок.

Часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения. В дальнейшем это не позволяет провести необходимую идентификацию.

Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты.

Если до 1 июля этого года у семьи родится ребенок, она тоже может претендовать на выплату.

ПФР в Динском районе также уточняет:

«Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года».

Подробнее об условиях получения можно почитать тут.