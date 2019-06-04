Перебои с водоснабжением измучили динчан

С установлением жаркой погоды в РВС» стали сыпаться жалобы жителей на перебои с водоснабжением.

«Несколько вечеров подряд в Динской в районе школы № 3 отключают воду. И это в такую жару!». «Есть ли какой-то график отключения воды или мы так и будем подпрыгивать всякий раз от неожиданности?». Публикация данной темы в социальных сетях «РВС» вызвала бурное обсуждение. Жители стали делиться, как обстоит ситуация с водоснабжением на их улицах.

Получилась такая картина:

Ст. Динская.

Ул. Кирова, Красноармейская, Железнодорожнавя – воду отключают по несколько раз в день.

Ул. Мира, Красная, Комарова, Кирова – вода со специфическим неприятным запахом.

Ул. Калинина, Энгельса, 70 лет Октября, Украинская, Тельмана, Кочетинская, пер. Черноморский– вода «грязная», невозможно купаться и стирать.

Ул. Школьная Пер. Маяковского, пер. Бондаря, ул. Ленина, микрорайон Солнечный – отключают воду по вечерам.

Ул. Красноармейская - в течение дня нет напора, особенно на пятом этаже многоквартирных домов

Пер. Ставского, Пацаева – воду отключают постоянно.

Улица Линейная, Калинина, Красная, Садовая, – вечерами отключают холодную воду, горячей с конца мая тоже нет.

Ст. Новотитаровская

Ул. Почтовая - через день течет вода ржавого цвета с запахом.

Ул. Выгонная – вечером напора нет, долго приходится ждать, пока сойдет ржавчина.

Поселок Агроном – нет напора воды практически весь день до самой ночи.

Поселок Найдорф – постоянные перебои с водой.

На комментарии жителей был получен следующий ответ пресс-службы администрации МО Динской район:

- Администрация Динского района получила официальный ответ от ООО "Водоканал" по этому вопросу. Руководство водоснабжающей организации утверждает, что строительство новой скважины позволяет справиться с летней нагрузкой, и никаких плановых отключений, как в предыдущие годы, не проводится. Отключение воды в станице Динской связано с порывами водопровода в нескольких местах и проведением ремонтно-восстановительных работ. Администрация района в ближайшее время направит в ООО "Водоканал" предупредительное письмо о необходимости качественного обеспечения населения услугами водоснабжения и своевременного информирования об аварийных ситуациях в СМИ и иными доступными способами.

Точку в этом вопросе ставить рано. Водоснабжение – одна из самых проблемных отраслей. Это связано со значительной изношенностью сетей. Несмотря на то, что периодически проводится замена аварийных труб на новые, капитальных подвижек в вопросе улучшения качества водоснабжения, особенно в летний период, пока нет.

Напомним, в поселке Янтарном из-за поломки насоса без воды в кранах остаются более 400 человек. Власти надеются за неделю устранить неполадки. Организован график подвоза воды жителям.



