Переход на карту

В управлении ПФР Динского района сообщили о продлении срока перевода всех пенсионеров на банковские карты «Мир».

Раньше сделать это необходимо было до 1 октября. Сейчас – до конца года.

«С 1 января 2021 года кредитные организации обязаны зачислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские счета клиентов – получателей пенсий и иных социальных выплат, операции по которым осуществляются только с использованием карт “Мир”», – рассказали в ведомстве.

Большинство пенсионеров уже переведены на систему «Мир» и пользуются ею. Но часть по каким-то причинам еще не перешла.

Пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии на портале «Госуслуг» или в личном кабинете на сайте ПФР.

А также лично в МФЦ или клиентской службе ПФР.

Требование переходить на карту «Мир» не распространяется на тех пенсионеров, кому деньги зачисляются на банковские счета без использования банковских карт или доставляются Почтой России.