Переход на карты «Мир» продлили до июля 2021 года

Переход на карты «Мир» продлили до июля 2021 года
Фото: klops.ru

Переход на карты «Мир» продлили до июля 2021 года

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21 день назад Газета РВСДинской районКарты МИРКарты МИР пенсионерамНовости Динского районаПенсионный фонд Динского районаПереход на карты МИРПФР РФ

Как сообщается на «Госуслугах», банк России в очередной раз продлил период для зачисления социальных выплат на карты любых платежных систем. Теперь срок перехода на карты «Мир» – 1 июля 2021 года.

До этой даты детские пособия и пенсии можно получать на карту любой платежной системы или на счет, не привязанный к каким-либо картам.

Ранее переход планировалось завершить до 31 декабря 2020 года. Но и в первой половине 2021 года банки смогут зачислять социальные выплаты на любые счета.

Для новой выплаты на детей до 8 лет иметь карту «Мир» необязательно в любом случае.

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