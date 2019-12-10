Перенос заседания врачебной комиссии для водителей

Перенос заседания врачебной комиссии для водителей

Перенос заседания врачебной комиссии для водителей

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10 часов назад Водительская медкомиссияГазета РВСДинская поликлиникаДинской районМедкомиссияНовости Динского района

Очередное заседание врачебной комиссии по освидетельствованию водителей и граждан для получения лицензии на приобретение оружия переносится с 31 декабря на 30 декабря.

Комиссия будет работать с 15.12 до 17.00.

Адрес Динской районной поликлиники: ст. Динская, ул. Кирпичная, д. 73.

Напомним, 22 ноября, должен был вступить в силу новый порядок медосвидетельствования действующих и будущих водителей. В итоге стоимость медкомиссии должна была вырасти на порядок. Но позже администрация ГБУЗ «Динская центральная районная больница» сообщила, что изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года. 

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