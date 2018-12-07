Коллаж составлен из скриншотов видео, присланного в "РВС"
Перевернулся зерновоз: в Краснодар не проехать (видео)
Об этом в редакцию «РВС» сообщили подписчики наших социальных сетей и прислали видео.
«Утром 7 декабря в районе поселка Индустриального на Восточном обходе Краснодара растянулась многокилометровая пробка. Проехать совершенно невозможно».
Как стало известно чуть позже, пробка образовалась из-за перевернувшегося зерновоза. Затор на дороге растянулся почти на 10 километров, сообщают очевидцы.
В этот день с утра пошел мокрый снег, затруднявший видимость, но что стало причиной аварии, пока не сообщается.
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