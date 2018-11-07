«Перевертыш», сбили пешехода, столкновения – ДТП за неделю

29 октября 2018 года в станице Динской на улице Жлобы произошло ДТП. Водитель Opel Astra, двигаясь с улицы Железнодорожной в сторону улицы Суворова, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокинулся. Пострадали водитель и пассажир. Они получили серьезные травмы и обратились в ЦРБ.

29 октября 2018 года в 17.00 на пересечении автодорог, ведущих в поселок Янтарный и поселок Вишняки, случилось ДТП. Водитель ВАЗ-2114, двигаясь из Янтарного в сторону Агронома, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и допустил столкновение с Hyundai Santa Fe. В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ-2114.

1 ноября 2018 года в станице Новотитаровской на улице Крайней произошло ДТП. Водитель ВАЗ-21140, двигаясь со стороны улицы Широкой в сторону Восточной, не выбрал безопасную скорость движения и сбил женщину, которая переходила улицу. Пешеход госпитализирована в Динскую ЦРБ.

2 ноября 2018 года на автодороге М-4 «Дон» - Новотитаровская водитель авто Honda Civic, двигаясь в сторону Новотитаровской, при объезде препятствия выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Honda. Но от госпитализации они отказались.