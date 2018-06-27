Перевозчика из Динского района оштрафовали на 25 тысяч рублей

Прокуратурой Динского района проведена проверка соблюдения законодательства в области транспортной беззопасности при проведении категорирования и оценки уязвимости объектов организациями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки на территории района.

ООО «23B BUS» не предоставила в Росавтодор информацию для отнесения принадлежащих ей транспортных средств к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление директору ООО «23B BUS». В результате все исправлено, кроме того, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

«По результатам проверки прокуратуры района в отношении организации перевозчика и его должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности. Материалы проверки в отношении хозяйствующего субъекта и его руководителя, игнорировавших нормы законодательства в сфере транспортной безопасности, рассмотрены судом. Юридическое лицо и директор признаны виновными в совершении указанного административного правонарушения и привлечены к административной ответственности в виде предупреждения и 25 тысяч рублей соответственно», - пояснила помощница прокурора района Мариана Заверуха.