Переезд из

Сегодня, 17 сентября, состоялась встреча жителей и руководства ДНТ «Дачник» с руководством ДНТ «Садовод».

Поводом послужил давний и весьма наболевший вопрос - проезд между товариществами, который на сегодняшний день не действует. А он очень нужен «Дачнику», так как общественный транспорт, включая школьный автобус, ходит со стороны «Садовода». Да и магазин ближайший там.

Встреча состоялась как раз на переезде, который представляет из себя земляную насыпь на месте оврага. С одной стороны — жители «Дачника» с председателем Гальной Дацьо, с другой — председатель «Садовода» Наталья Христусь и несколько жителей поселка. Разговор получился весьма бурным и эмоциональным и порой переходил на высоты нормативно-правовых актов и тут же опускался до личностей.





Жители «Дачника» приводят свои аргументы:





- Мы готовы участвовать финансово в ремонте дорог «Садовода», которыми будем пользоваться. Готовы за свой счет обустроить переезд. Установить рамку, ограничивающую движение грузового транспорта. Но нам нужен проезд, а не проход. Сейчас наши дети, чтобы попасть на остановку и сесть на автобус, вынуждены идти значительное расстояние, переходить по грязи. Да и мы сами в магазин идем также. Нам нужна эта дорога.

Но в «Садоводе» считают иначе.





По мнению председателя Натальи Христусь, вопрос нужно решать цивилизованно на общем собрании.

- Сначала переезд нужно согласовать, а потом уже делать. А вы стали насыпать тут землю. Сейчас у нас в товариществе этого проезда нет. Ни на карте, ни в проекте планировки. Поэтому мы написали заявление в полицию на тех лиц, что самовольно насыпали здесь землю.

В спорах и взаимных претензиях все же пришли к здравому мнению. 30 сентября ДНТ «Дачник» проводит общее собрание, на которое приглашают председателя и членов правления ДНТ «Садовод». Возможно, жителям и удастся договориться. Кстати, сторонники проезда есть и среди «садоводов». Один из них несколько раз попенял на то, что нельзя делить детей и людей вообще на своих, «садоводских» и «дачниковских». По большому-то счету все свои.

Но к какому мнению придут правления обоих товариществ нельзя сказать с уверенность. Но обе стороны готовы отстаивать свои интересы в суде.