Первенец Динского района в Новом году

По информации Динского районного роддома, 3 января в новом году первым на свет появился мальчик весом 3900 граммов. Семья проживает в Нововеличковской.

В роддоме Краснодара первенцем района стал динчанин. Мальчик появился на свет 1 января в 14.42 весом 3670 граммов.

Также 1 января еще один малыш родился в перинатальном центре. Родители назвали мальчика Егором. Семья проживает в Динской. В 16.33 ребенок появился на свет. Его вес составил 3840 граммов. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Отец мальчика счастлив.

И правда, лучшего подарка на Новый год не найти.

По данным Минздрава края, в новогоднюю ночь в период с 20.00 31 декабря до 8.00 первого января на Кубани появились на свет 112 малышей – 52 мальчика и 60 девочек. Как отмечают медики, все малыши, рожденные в ночь с 31 на 1, и их мамы чувствуют себя хорошо.