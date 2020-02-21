16 февраля в станице Динской прошло 10 открытое традиционное первенство Динского района по всестилевому карате, посвященное памяти сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел»

А. Туркина и А. Демина. Организаторами мероприятия выступили ассоциация ветеранов спецподразделений «Альфа-Краснодар» в лице Г. С. Жмёткина, региональное отделение всестилевого карате России в лице И. А. Бушина и казачий клуб боевых искусств «Пересвет» в лице В. В. Колбасина.

Традиционно этот турнир считается одним из значимых на Кубани. 12 команд из разных стилевых федераций карате шотокан Краснодарского края и республики Адыгея сошлись на татами для определения лучших спортсменов и команд. 250 участников, в числе которых мастера спорта РФ.

В среде спортсменов, занимающихся в секциях всестилевого карате, участие в этих соревнованиях считается престижным, а стать призером или победителем – это мечта многих мальчишек и девчонок.

На торжественном открытии спортсменам, вошедшим в сборную Краснодарского края, были вручены парадные спортивные костюмы, которые были приобретены при финансовой поддержке нашего земляка, депутата Динского района

А. В. Гриднева.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – казачий клуб боевых искусств «Пересвет» Динского района; 2 место – команда г. Краснодара СК «Екатерининский»; 3 место – сборная республики Адыгея; 4 место – команда г. Апшеронска.