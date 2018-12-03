Первый пункт сбора батареек в Динской появился в «РВС»

Теперь в редакции «РВС» установлена коробка для утилизации батареек. Каждый наш читатель может принести сюда отжившие свое элементы питания.

Находится она на ресепшене, рядом с газетной стойкой.

Почему нельзя выбрасывать батарейки в мусор?

На обычной свалке от коррозии или от механических повреждений их защитный металлический слой разрушается. Тяжелые металлы оказываются на свободе и легко проникают в почву, а оттуда - в грунтовые воды, которые несут все это в озера, реки и водохранилища. Причем выделения из одной-единственной пальчиковой батарейки способны загрязнить до 20 метров земли и около 400 л воды. При сжигании батареек вместе с другими отходами выделяются диоксины, которые отравляют воздух. Они способны перемещаться на несколько десятков километров.