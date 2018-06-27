Первый рассвет во взрослой жизни. В Динской прошли выпускные
26 июня во всех школах Краснодарского края прошел долгожданный выпускной вечер. Более 82 000 выпускников покинули стены своих школ и теперь готовятся к взрослой, самостоятельной жизни. Около 9 вечера в школах Динского района начались торжественные части этого волнительного праздника. Выпускникам вручались их аттестаты, грамоты и награды за все достижения в школьной жизни, родителям — благодарственные письма. Школьный вальс, прощание с учителями, вокальные выступления — все это было в основе торжественной части.
Где-то к этому подошли с креативной стороны. Например, в БОУ СОШ №1 станицы Динской был устроен Петровский бал. В этой школе уже целая традиция, превращать выпускной вечер в тематическое событие.
В середине праздника туда заехал и глава Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев, в прошлом выпускник этой школы. Губернатор пожелал удачи ребятам, предостерегая, что будущая взрослая жизнь будет полна своих проблем и трудностей, и что каждый из присутствующих на празднике должен их не бояться и быть готовым ко всему. Вениамин Иванович также отметил, что молодежь сегодня способна за себя постоять и может идти по пути развития ради своего края и своей страны. К полуночи все аттестаты были вручены, уже бывшие школьники попрощались со своими учителям, и до утра были дискотеки. С первыми лучами солнца выпускники массово выходили на улицу, чтобы встретить рассвет.
В середине праздника туда заехал и глава Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев, в прошлом выпускник этой школы. Губернатор пожелал удачи ребятам, предостерегая, что будущая взрослая жизнь будет полна своих проблем и трудностей, и что каждый из присутствующих на празднике должен их не бояться и быть готовым ко всему. Вениамин Иванович также отметил, что молодежь сегодня способна за себя постоять и может идти по пути развития ради своего края и своей страны.
К полуночи все аттестаты были вручены, уже бывшие школьники попрощались со своими учителям, и до утра были дискотеки. С первыми лучами солнца выпускники массово выходили на улицу, чтобы встретить рассвет.
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