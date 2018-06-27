Первый рассвет во взрослой жизни. В Динской прошли выпускные

26 июня во всех школах Краснодарского края прошел долгожданный выпускной вечер. Более 82 000 выпускников покинули стены своих школ и теперь готовятся к взрослой, самостоятельной жизни. Около 9 вечера в школах Динского района начались торжественные части этого волнительного праздника. Выпускникам вручались их аттестаты, грамоты и награды за все достижения в школьной жизни, родителям — благодарственные письма. Школьный вальс, прощание с учителями, вокальные выступления — все это было в основе торжественной части.

Где-то к этому подошли с креативной стороны. Например, в БОУ СОШ №1 станицы Динской был устроен Петровский бал. В этой школе уже целая традиция, превращать выпускной вечер в тематическое событие.