Первый снег в Динском районе. Есть пострадавшие

Вчера, 3 декабря, в Динском районе выпал первый снег. Начал он идти вместе с дождем, но затем перешел в настоящую снежную завесу.

Многие обрадовались предновогодней погоде, ведь на Кубани зима бывает чаще дождливой, чем снежной.

Но вот водителям пришлось несладко — осадки снизили видимость дороги практически до нуля. Движение транспорта было затруднено.

За 3 декабря в Динском районе произошло 2 ДТП, в которых пострадали пешеходы.

Около 16.30 в Динской на улице Гоголя (рядом с домом №59) неустановленный водитель, управляя неустановленным авто, ехал со стороны улицы Береговой в сторону улицы Пластуновской, не выбрал безопасную скорость, не пропустил пешехода и допустил наезд на него. Хотя человек переходил проезжую часть по пешеходному переходу. За медицинской помощью он обратился самостоятельно.

Примерно в 19.00 в той же станице Динской неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался со стороны ул. Октябрьской в сторону ул. Красной. Он наехал на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил сотрясение головного мозга. За медицинской помощью он обратился самостоятельно.

В результате проведения оперативных мероприятий был задержан автомобиль "Фольксваген". Его водитель доставлен в дежурную часть ОМВД России по Динскому району для составления административного материала.

Всего за 3 декабря в районе произошло 8 аварий.





Напомним, с 1 декабря автовладельцы должны были установить зимние шины на свои транспортные средства. Передвижение в зимний период на летней резине запрещено.





Будьте бдительны и взаимовежливы на дорогах, соблюдайте ПДД.