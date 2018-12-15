Первый заместитель главы района покинула свой пост

Первый заместитель главы Динского района Валентина Оленич 14 декабря 2018 года написала заявление по собстенному желанию. С 15 декабря она официально покинула занимаемую должность.

Сейчас обязанности главы исполняет Александр Щербаха (заместитель по вопросам гражданской обороны, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами, казачества, физической культуры и спорта).

Как сообщили «РВС» в администрации Динского района, Сергей Пономарев официально продолжает числиться главой. Он находится в отпуске до 17 декабря.

«На данный момент официальной информации от правоохранительных органов не поступало», - объяснили в администрации.