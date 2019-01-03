Первого малыша 2019 года назвали Артемом

Как уже писала «РВС», в этом году первым в динском роддоме родился мальчик. Малыш родился крепким. Вес - 3 кг 550 г, рост - 52 см. Нам удалось пообщаться с мамой малыша Таисией Жмейдо.

Девушка рассказала, что сына назвали Артемом. Будущие родители знали, что будет мальчик. Официально семейный союз с отцом малыша длится три года. Вместе Таисия и Александр уже шесть с половиной лет. Фамилии у родителей разные и сын будет носить фамилию отца — Миусский. Это второй ребенок в семье. У Таисии есть старшая дочь Ульяна, ей почти восемь лет. Она главная мамина помощница и отличница. Именно Ульяна загадала желание в прошлом году и попросила Деда Мороза подарить ей братика или сестричку. «Значит, правда желания исполняются», - подметила Таисия.