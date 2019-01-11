Первоклашкам школы № 5 – о правилах дорожного движения

В рамках профилактического мероприятия "Внимание, дети" и профилактической акции "Ребенок- главный пассажир" в школе № 5 ст. Пластуновской инспектором по пропаганде БДД Госавтоинспекции Динского района совместно с отрядом ЮИД данной школы было организовано профилактическое мероприятие для первоклашек.

С ребятами провели беседу на тему "ПДД в зимний период" и "Правила езды в автомобиле", показан тематический мультфильм по ПДД и проведена игра на знание правил отрядом ЮИД.