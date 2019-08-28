Первоклассники из Старомышастовской получили портфели от КТК

Уже восьмой год Каспийский Трубопроводный Консорциум проводит благотворительную акцию «КТК – первоклассникам» в Динском районе.

В преддверии Дня знаний Каспийский Трубопроводный Консорциум сделал традиционный подарок ребятам, которые впервые перешагнут порог школы № 37 станицы Старомышастовской.

Сегодня, 28 августа 2019 года, там побывали глава Динского района Евгений Пергун и ведущий представитель по связям с региональными органами власти КТК-Р Виктор Волгин.

«Первоклашки не скрывали радости! В ранцах – полный комплект ученических принадлежностей – фломастеры, цветные карандаши, линейки, треугольники, тетради, ножницы, ручки, альбомы для рисования, краски, кисти, все то, без чего нельзя себе представить школьное детство», - пишет на своей странице в Инстаграм Евгений Пергун.

Фото: Инстаграм главы Динского района.

Почетные гости поздравили будущих школьников, их родителей и учителей с праздником, пожелали ребятам хороших оценок и вручили портфели.

Как сообщает администрация Динского района, в этом году сотрудники КТК в рамках акции передали подарки свыше 4,4 тыс. кубанских школьников, в основном из многодетных и других семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также воспитанникам коррекционных школ.

Фото: Инстаграм главы Динского района.

12,6 млн. руб. на реализацию программы «КТК – первоклассникам» на территории Краснодарского края выделил международный консорциум в 2019 году.