Первое бесплатное занятие для пожилых в парке. Как это было?

В Комсомольском парке 16 декабря прошла первая утренняя разминка для пожилых людей, инициатором которой стала массажист Светлана Цименко. Об ее идее ранее уже писала «РВС».

В это утро на занятие пришли несколько человек: Зоя Мяновская, Любовь и Джон Притт (семейная пара переехала из Америки).

Первые 20 минут участники выполняли упражнения из практики цигун*.

Затем Зоя Мяновская (в прошлом тренер) показала свои упражнения, которые очень полезны для здоровья.

Присоединились к разминке еще Дина и Анна, которые тоже активно участвовали в процессе и показали, какие подходы могут использовать пожилые люди.

Как рассказала Светлана Цименко, получился некий обмен опытом и практиками.

Всего занятие длилось 40 минут. Все его участники остались в восторге.

«Люди просят проводить такие встречи 3 раза в неделю, минут по 40. Из просьб — поближе к центру Динской, когда холодно — в помещении.

Если же такие занятия будут проходить на постоянной основе, то 15 постоянных участников легко наберется», — объясняет Светлана.

Следующая встреча состоится в понедельник, 23 декабря в 9.00 в Комсомольском парке. Пункт сбора — у входа со стороны «Аполлона». Занятие будет при условии, что не пойдет дождь.

Если вы желаете присоединиться, пишите на номер 8(918)441-28-63. Светлана не всегда отвечает на звонки, так как весь день проводит массажи и не позволяет себе отвлекаться. Будет создана группа в WhatsApp, в которой Светлана разъяснит все вопросы по организации.







*Цигун — это целостная система, направленная на достижение и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики.