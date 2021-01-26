Первое место в краевых соревнованиях по рукопашному бою у динчан
20-22 января в Краснодаре проходили краевые соревнования по рукопашному бою (отборочные соревнования в состав сборной Краснодарского края).
Спортсмены ГБУ КК СШОР "Краевой центр единоборств" заняли 1 общекомандное место (тренер – Александр Качкин).
Ребята показали следующие результаты.
Возраст 10-11 лет
- 1 место: Минченко Олег, Гребнев Кирилл, Бобов Дмитрий, Восоль Данил
- 2 место: Осипов Максим
Возраст 12-13 лет
- 1 место: Михно Кирилл, Чешенко Николай, Гуреев Никита, Норбаев Ферузбек
Возраст 14-15 лет
- 1 место: Минченко Егор, Аджамян Карен
- 2 место: Толмачев Даниил
- 3 место: Михно Артём, Попов Вадим
Возраст 16-17 лет
- 1 место: Марцен Арнольд
- 2 место: Гуренко Сергей, Шевченко Дмитрий
- 3 место: Скуб Семён
Возраст 18-21 год
- 1 место: Руденко Вячеслав, Качкина Александра.
Победители и призёры 12-21 год прошли отбор на Первенство России!
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