Песню "Катюша" включат вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года

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Песню "Катюша" включат вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года

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12 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. 

Все дело в том, что после допингового скандала в 2019-м, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российским спортсменам нельзя выступать с национальным флагом и гимном. 

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна России на Олимпиаде песню "Катюша". 

На чемпионате мира по хоккею гимн играет после матча в честь победившей команды. 

Наши гандболисты первыми выступали без флага и гимна. Тогда вместо российского звучал гимн Международной федерации гандбола, а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России. 

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