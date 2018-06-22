Пьяного мотоциклиста, сбившего студентку в Динской, ждет суд

В отношении 38-летнего мотоциклиста прокуратура Динского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Напомним, 23 апреля 38-летний мужчина в станице Динской сбил 16-летнюю девушку, которая направлялась на учебу в техникум.

Рано утром студентка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и в этот момент ее сбил мотоциклист. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровья.

Установлено, что ранее обвиняемый был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает прокуратура Динского района.

Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу.





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