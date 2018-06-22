Пьяного мотоциклиста, сбившего студентку в Динской, ждет суд
В отношении 38-летнего мотоциклиста прокуратура Динского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Напомним, 23 апреля 38-летний мужчина в станице Динской сбил 16-летнюю девушку, которая направлялась на учебу в техникум.
Рано утром студентка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и в этот момент ее сбил мотоциклист. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровья.
Установлено, что ранее обвиняемый был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
«Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает прокуратура Динского района.
Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу.
Статья про аварию по QR-коду:
Комментарии
Взорвать его мотик, забрать права и посадить лето на 5,чтоб больше не сбил никого
Гоняют как дурные, вся Динская слышит как по ночам гонки устраивают на мотоциклах и машинах с ревущими глушителями, неужели нужно чтобы еще что то ужасное случилось чтобы уже прекратили этот бардак?
А эта девица - как сейчас и ВСЯ молодежь! - сидела в соц. сети, пересылая идиотские СМСки и прочую хню от нехер делать! Знаю о чём говорю - родственница такая же дура (даже старше - 18) А ведь 16 лет - будущая мать. И КОГО она воспитает? Так что КАЖДЫЙ получил своё! Этот дурень отсидит лет 5 - ума наберётся! Эта задротка ума наберётся, какая в суднО и писая в утку, тоже - будем надеяться - лет 5-6!
Так что КАЖДЫЙ получил своё - к чему стремился! Бог - не фраер!