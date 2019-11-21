План мероприятий ко Дню матери

24 ноября в России отметят День матери. В сельских поселениях Динского района к этому дню подготовили программу мероприятий:

Праздничный концерт «Мы дарим вам свои сердца»

22.11. в 14.00. Динская, улица Красная, 72 А.





Выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Вечный светоч материнства»

22.11. в 12.00-16.00. Динской районный организационно-методический центр, улица Красная, 72 А.





Специализированная ярмарка профессий «Профессиональный мир женщины»

22.11. в 10.00-12.00. Центр занятости населения Динского района, Динская, улица Красноармейская, 52.





Проведение круглого стола с родителями «Загляните в мамины глаза!»

22.11. в 10.00. Педиатрическое отделение Динской поликлиники, Старомышастовская участковая Больница, амбулатория Агронома.

22.11. в 12.00. Пластуновская участковая больница.





Проведение круглого стола с родителями «Мать, мама, мамочка!»

22.11. в 10.00. Васюринская участковая больница, Новотитаровская районная больница № 1, Нововеличковская участковая больница, амбулатория Красносельского, амбулатория Первореченского.





Проведение круглого стола «Мама, не убивай!»

22.11. в 11.00. Динская женская консультация, улица Крайняя, 2 А.





Демонстрация тематических видеофильмов о вреде абортов, раздача информационного материала

22.11. в 10.00, Динская женская Консультация, улица Крайняя, 2 А.





Проведение круглого стола с беременными и родильницами по теме «Здоровая мать - здоровый ребенок!»

22.11. в 11.00. Динская и Новотитаровская женская консультация.





Проведение круглого стола с беременными и родильницами «Материнство - великая радость!»

22.11. в 11.00, акушерское отделение Динской ЦРБ, улица Крайняя, 2 А.





Заседание клуба приемных родителей

22.11. в 10.00,в 10.00,Динская, улица Луначарского, 13.





Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»

23.11. в 10.00 спортивный зал БОУ СОШ № 5 Пластуновской.





Час общения «Все на земле от материнских рук»

22.11. в 10.00. Межпоселенческая библиотека.





Литературно-музыкальная гостиная «Все - о тебе, родная!»

22.11. в 11.00. Библиотека Мичуринского сельского поселения.





Краевая киноакция «Кино о маме и для мам». Показ тематического фильма

22.11. в 12.00. Кинотеатр «40 лет Победы».





Праздничный концерт «Рожденное любовью слово «мама»!»

22.11. в 13.30. Дом культуры Красносельского.





Концерт обучающихся посвященный Дню матери «О самых любимых…!»

22.11. в 15.00. Детская школа искусств Нововеличковской.





Тематическое мероприятие в рамках программы по работе с несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на профилактическом учете в ОПДН, и семьями, находящимися в социально опасном положении «Ты – мама. В этом слове кратком заложена вся сущность бытия»

22.11.2019 15.00. Детская школа искусств Старомышастовской.





Музыкально-познавательная программа «Моя мама лучше всех».

23.11. в 13.00. БОУ СОШ № 31 станицы Старомышастовской.





Праздничная программа «Единственной маме на свете!»

23.11. в 15.00. Дом культуры села Первореченского.





Конкурс чтецов «Свою маму берегите, дети!»

23.11. в 14.00. Библиотека поселка Заречного.





Праздничный концерт «Свет маминой любви»

22.11. в 17.00 Дом культуры Пластуновской.





Концерт «Самый родной человек»

23.11. в 15.00. Дом культуры Южного.





Праздничный концерт «Первое слово в каждой судьбе»

23.11. в 17.00. Дом культуры Старомышастовской.





«Любимые песни – для любимой мамы» - праздничный концерт для матерей многодетных семей »

24.11. в 11.00. Динской районный организационно-методический центр, улица Красная, 72 А.



Праздничный концерт «Самая родная…»

24.11. в 13.00. Дом культуры Агронома.



Литературно-музыкальный вечер «О самой главной женщине - о маме не забудьте»

24.11. в 14.00. Библиотека Нововеличковской.





Концертная программа «Нашим мамам посвящается»

24.11. в 18.00. Дом культуры Найдорфа.





Праздничный концерт «Как вода живая мама нам нужна»

25.11. в 14.00. Дом культуры Воронцовской.





Концерт, посвященный Дню матери

25.11. в 15.00. Детская школа искусств Динской.





Концертная программа «Лучше слова в мире нет!»

30.11. в 11.00. СОШ №10 Васюринской, актовый зал.





Праздничный концерт «Как вода живая мама нам нужна»

25.11. в в 14.00. Дом культуры Воронцовской.





Тематическая программа «Мама, милая мама»

26.11. в 11.00. Библиотека станицы Нововеличковской.





Час поэзии «Слово о матери»

26.11. в 12.00. Библиотека поселка Найдорф.





Конкурс стихов «Для любимой мамы»

26.11. в 14.30. Библиотека Первореченского.





Тематический вечер «Дороже мамы человека нет»

27.11. в 13.00. Библиотека хутора Карла Маркса.





Час общения «Казачке матери поклон наш низкий»

27.11. в 14.00. Сельская библиотека им. Горького Новотитаровской.





Литературно - музыкальный вечер «Свет, идущий от мудрости материнского сердца»

28.11. в 12.00. Сельская библиотека Старомышастовской.





Литературно-музыкальная композиция «Нежная самая, мама моя!»

29.11. в 14.00. Библиотека Пластуновской.





Концертная программа «Быть матерью завидней доли нет!»

30.11. в 14.00. Дом культуры Украинского.





Круглый стол «Родное сердце»

23.11. в 14.00. Комплексный центр социального обслуживания населения, Динская, улица Шевченко, 35.



