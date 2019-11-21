План мероприятий ко Дню матери
24 ноября в России отметят День матери. В сельских поселениях Динского района к этому дню подготовили программу мероприятий:
Праздничный концерт «Мы дарим вам свои сердца»
22.11. в 14.00. Динская, улица Красная, 72 А.
Выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Вечный светоч материнства»
22.11. в 12.00-16.00. Динской районный организационно-методический центр, улица Красная, 72 А.
Специализированная ярмарка профессий «Профессиональный мир женщины»
22.11. в 10.00-12.00. Центр занятости населения Динского района, Динская, улица Красноармейская, 52.
Проведение круглого стола с родителями «Загляните в мамины глаза!»
22.11. в 10.00. Педиатрическое отделение Динской поликлиники, Старомышастовская участковая Больница, амбулатория Агронома.
22.11. в 12.00. Пластуновская участковая больница.
Проведение круглого стола с родителями «Мать, мама, мамочка!»
22.11. в 10.00. Васюринская участковая больница, Новотитаровская районная больница № 1, Нововеличковская участковая больница, амбулатория Красносельского, амбулатория Первореченского.
Проведение круглого стола «Мама, не убивай!»
22.11. в 11.00. Динская женская консультация, улица Крайняя, 2 А.
Демонстрация тематических видеофильмов о вреде абортов, раздача информационного материала
22.11. в 10.00, Динская женская Консультация, улица Крайняя, 2 А.
Проведение круглого стола с беременными и родильницами по теме «Здоровая мать - здоровый ребенок!»
22.11. в 11.00. Динская и Новотитаровская женская консультация.
Проведение круглого стола с беременными и родильницами «Материнство - великая радость!»
22.11. в 11.00, акушерское отделение Динской ЦРБ, улица Крайняя, 2 А.
Заседание клуба приемных родителей
22.11. в 10.00,в 10.00,Динская, улица Луначарского, 13.
Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
23.11. в 10.00 спортивный зал БОУ СОШ № 5 Пластуновской.
Час общения «Все на земле от материнских рук»
22.11. в 10.00. Межпоселенческая библиотека.
Литературно-музыкальная гостиная «Все - о тебе, родная!»
22.11. в 11.00. Библиотека Мичуринского сельского поселения.
Краевая киноакция «Кино о маме и для мам». Показ тематического фильма
22.11. в 12.00. Кинотеатр «40 лет Победы».
Праздничный концерт «Рожденное любовью слово «мама»!»
22.11. в 13.30. Дом культуры Красносельского.
Концерт обучающихся посвященный Дню матери «О самых любимых…!»
22.11. в 15.00. Детская школа искусств Нововеличковской.
Тематическое мероприятиев рамках программы по работе с несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на профилактическом учете в ОПДН, и семьями, находящимися в социально опасном положении «Ты – мама. В этом слове кратком заложена вся сущность бытия»
22.11.2019 15.00. Детская школа искусств Старомышастовской.
Музыкально-познавательная программа «Моя мама лучше всех».
23.11. в 13.00. БОУ СОШ № 31 станицы Старомышастовской.
Праздничная программа «Единственной маме на свете!»
23.11. в 15.00. Дом культуры села Первореченского.
Конкурс чтецов «Свою маму берегите, дети!»
23.11. в 14.00. Библиотека поселка Заречного.
Праздничный концерт «Свет маминой любви»
22.11. в 17.00 Дом культуры Пластуновской.
Концерт «Самый родной человек»
23.11. в 15.00. Дом культуры Южного.
Праздничный концерт «Первое слово в каждой судьбе»
23.11. в 17.00. Дом культуры Старомышастовской.
«Любимые песни – для любимой мамы» - праздничный концерт для матерей многодетных семей»
24.11. в 11.00. Динской районный организационно-методический центр, улица Красная, 72 А.
Праздничный концерт «Самая родная…»
24.11. в 13.00. Дом культуры Агронома.
Литературно-музыкальный вечер «О самой главной женщине - о маме не забудьте»
24.11. в 14.00. Библиотека Нововеличковской.
Концертная программа «Нашим мамам посвящается»
24.11. в 18.00. Дом культуры Найдорфа.
Праздничный концерт «Как вода живая мама нам нужна»
25.11. в 14.00. Дом культуры Воронцовской.
Концерт, посвященный Дню матери
25.11. в 15.00. Детская школа искусств Динской.
Концертная программа «Лучше слова в мире нет!»
30.11. в 11.00. СОШ №10 Васюринской, актовый зал.
Праздничный концерт «Как вода живая мама нам нужна»
25.11. в в 14.00. Дом культуры Воронцовской.
Тематическая программа «Мама, милая мама»
26.11. в 11.00. Библиотека станицы Нововеличковской.
Час поэзии «Слово о матери»
26.11. в 12.00. Библиотека поселка Найдорф.
Конкурс стихов «Для любимой мамы»
26.11. в 14.30. Библиотека Первореченского.
Тематический вечер «Дороже мамы человека нет»
27.11. в 13.00. Библиотека хутора Карла Маркса.
Час общения «Казачке матери поклон наш низкий»
27.11. в 14.00. Сельская библиотека им. Горького Новотитаровской.
Литературно - музыкальный вечер «Свет, идущий от мудрости материнского сердца»
28.11. в 12.00. Сельская библиотека Старомышастовской.
Литературно-музыкальная композиция «Нежная самая, мама моя!»
29.11. в 14.00. Библиотека Пластуновской.
Концертная программа «Быть матерью завидней доли нет!»
30.11. в 14.00. Дом культуры Украинского.
Круглый стол «Родное сердце»
23.11. в 14.00. Комплексный центр социального обслуживания населения, Динская, улица Шевченко, 35.
Акция «Тепло сердец для наших мам»
24.11. в 10.00. Центральный парк Динской.
Комментарии