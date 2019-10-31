План мероприятий ко Дню народного единства в Динской районе

4 ноября в России пройдет День народного единства. В честь этого праздника в некоторых сельских поселениях Динского района подготовили мероприятия:

Динская, Фонтанная площадь.

Конкурсно-игровая программа «В единстве наша сила!».

4 ноября.

10.00-11.00.





Динская, Фонтанная площадь.

Выставка декоративно-прикладного искусства «Кубань многонациональная».

4 ноября.

10.00-13.00.





Динская, Фонтанная площадь.

Народная акция «В единстве народа — единство страны».

4 ноября.

11.00.





Васюринская, ДК им. Ивко.

Концерт «Когда мы едины».

4 ноября.

14.00.





Нововеличковская, МБУДО ДШИ.

Концерт «Кубань — моя малая Родина».

4 ноября.

16.00.





Нововеличковская, МБУДО ДШИ.

Музыкально-литературная композиция «Ночь искусств».

4 ноября.

16:00.





Воронцовская, зрительный зал Дома культуры.

Литературно-музыкальная композиция «Духом славные народные сыны».

4 ноября.

16:00.





Красносельское, Дом культуры.

Выставка ДПИ по бисероплетению.

3 ноября.

18.00.





Красносельское, Дом культуры.

Мастер-класс ДПИ по бисероплетению.

3 ноября.

18:00.



