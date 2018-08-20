План мероприятий на день основания Васюринской

25 августа жители станицы Васюринской отметят 224-ю годовщину со дня ее основания.

Народные гулянья состоятся в центральном парке.

В 9 утра откроют праздник выступления детских коллективов.

В 11.00 начнется торжественная часть, где с поздравительной речью выступят руководители станицы и района. Здесь же состоится награждение почетных жителей и лучших работников организаций и производств. Перед зданием кинотеатра «Колос» выступят народные хоровые и эстрадные коллективы, на сцену с показательной программой выйдут силачи.

В 18.00 жителей и гостей станицы ждет концерт вокально-инструментальных ансамблей «Кирпичики» (ст. Васюринская) и «РИА» (ст. Новотитаровская). Завершит праздник дискотека перед сценой в парке.

26 августа праздничная программа начнется в 17.00. Откроет ее танцевальная программа «Вальсирующая станица». Выступит образцовый детский духовой оркестр Васюринской под руководством Леонида Дьяченко.

Завершится праздник «Фестивалем красок» и показом фильмов о станице.