План мероприятий приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией

БОУ ООШ № 9, х. К. Маркса, ул. Южная, 90/2

06.06-21.06.2018

Выставка школьной библиотеки «Нет наркотикам».





БОУ СОШ № 31, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 49

15.06-21.06.2018

Проведение для учащихся школы беседы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ: «Беда ходит рядом»; «Я – выбираю!»; «Мы за здоровый образ жизни».





БОУ СОШ № 3, ст. Динская, ул. Красная, 34

20.06.2018

10.00

Молодежная акция «Мы здоровая молодежь!».





Историко-краеведческий музей, ул. Красная, 86

23.06-27.06.2018

9.00

«Выбери жизнь…» - фотовыставка к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.





Динской механико-технологический техникум, ст. Динская, ул. Красная, 152

26.06.2018

8.00 – 9.00

Встреча обучающихся с врачом-наркологом на тему: «Молодежь выбирает здоровый образ жизни. Жизнь без наркотиков».





АОУ СОШ № 4, ст. Динская, ул. Калинина, 58

26.06.2018

08.00

Трудовой десант «Мы с природой единое целое».





БОУ СОШ № 28, с. Первореченское, ул. Ленина, 311 А

26.06.2018

09.30

«Не сломай себе жизнь» – слайд-час.





АОУ СОШ № 4, ст. Динская, ул. Калинина, 58

26.06.2018

10.00

Велопробег «Здоровье – это сила».





АОУ СОШ № 4, ст. Динская, ул. Калинина, 58

26.06.2018

10.00

Акция «Аллея Добра».





БОУ СОШ № 6, ст. Пластуновская, ул. Красная, 79,

26.06.2018

10.00-12.00

Работа редакции «Перемена» по изготовлению листовок. Распространение листовок волонтерами.





БОУ СОШ № 20, п. Агроном, ул. Почтовая, 13,

26.06.2018

10.00

Рисунок на асфальте «Счастливое детство – здоровое детство».









БОУ СОШ №29, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 169

26.06.28 г.

10.00ч

Квест «За здоровый образ жизни».









БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, ул. Широкая,46

26.06.2018

10.00

Праздничная линейка открытия мероприятия «Здоровье – это здорово».

Выступление агитбригады "Мы за здоровый образ жизни" (раздача памяток о здоровом образе жизни).





БОУ СОШ №13, ст. Васюринская, ул. Луначарского, 190

26.06.2018

10.00

Акция в микрорайоне школы «Без вредных привычек» (раздача населению листовок, памяток).





БОУ СОШ № 26, п. Украинский, ул. Советская, 8

26.06.2018

10.00

Спортивные эстафеты «Спорт вместо наркотиков».





БОУ СОШ № 28, с. Первореченское, ул. Ленина, 313

26.06.2018

10.00

Просмотр видеоролика антинаркотической направленности «Что для счастья нужно?».





БОУ СОШ № 2, ст. Динская, ул. Мира, 2

26.06.2018

10.00

Спортивное мероприятие «Спорт. Красота. Здоровье».









БОУ СОШ № 37, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36

26.06.2018

10.00

Просмотр документального фильма о наркомании «Трагедия в стили рок».





Библиотека Старомышастовского сельского поселения, ул. Советская, 61

26.06.2018

10.00

«Всем миром против наркотиков» – день информации.





БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 46

26.06.2018

10.30

Викторина «Здоровье – это здорово!».





Ст. Динская, угол улиц Красной и Новой

26.06.2018

11.00

Молодёжная акция «Чистый район – без наркотиков».





БОУ СОШ № 29, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 169

26.06.2018

11.00

Акция «Нет пагубным привычкам!».





БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 46

26.06.2018

11.00

Игровая программа «Молодежный Cvest».





ДК ст. Динской, ул. Красная, 23

26.06.2018

11.00.

«Что? Где? Когда?» – антинаркотическая викторина для старшеклассников.





ДШИ ст. Старомышастовской, ул. Советская, 56 А

26.06.2018

11.00

Распространение листовок «Наркомания - одно из самых страшных явлений нашей современности», «Что нужно знать о наркомании», «Сообщи, где торгуют смертью».





БОУ СОШ №30, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 54

26.06.2018

18.00

Соревнования по уличному баскетболу «Спорт против наркотиков».





Центральный парк ст. Васюринской, ул. Ленина, 89 А

26.06.2018

18.00

Флеш-моб и концерт ко Всемирному дню борьбы с наркоманией.





Парк станицы Нововеличковской

26.06.2018

18.00

«Мир без наркотиков» - тематическая молодежная программа ко Дню борьбы против наркотиков.





Стадион спорткомплекса пос. Южного

26.06.2018

18.00

«В темпе молодости!» - концертно-развлекательная программа ко дню молодежи и борьбе с наркотиками.





Фонтанная площадь станицы Новотитаровской

26.06.2018

19.00

«Наркотики: знание против миражей» - акция; книжная выставка «Мы выбираем жизнь»; раздача буклетов по здоровому образу жизни.





Центральная площадь ст. Новотитаровской

26.06.2018

19.00

«Нет наркотикам» - акция.





Центральная площадь ст. Новотитаровской

26.06.2018

20.30

Кинопоказ ко Дню борьбы против наркотиков.