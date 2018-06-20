План мероприятий приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией
БОУ ООШ № 9, х. К. Маркса, ул. Южная, 90/2
06.06-21.06.2018
Выставка школьной библиотеки «Нет наркотикам».
БОУ СОШ № 31, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 49
15.06-21.06.2018
Проведение для учащихся школы беседы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ: «Беда ходит рядом»; «Я – выбираю!»; «Мы за здоровый образ жизни».
БОУ СОШ № 3, ст. Динская, ул. Красная, 34
20.06.2018
10.00
Молодежная акция «Мы здоровая молодежь!».
Историко-краеведческий музей, ул. Красная, 86
23.06-27.06.2018
9.00
«Выбери жизнь…» - фотовыставка к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
Динской механико-технологический техникум, ст. Динская, ул. Красная, 152
26.06.2018
8.00 – 9.00
Встреча обучающихся с врачом-наркологом на тему: «Молодежь выбирает здоровый образ жизни. Жизнь без наркотиков».
АОУ СОШ № 4, ст. Динская, ул. Калинина, 58
26.06.2018
08.00
Трудовой десант «Мы с природой единое целое».
БОУ СОШ № 28, с. Первореченское, ул. Ленина, 311 А
26.06.2018
09.30
«Не сломай себе жизнь» – слайд-час.
АОУ СОШ № 4, ст. Динская, ул. Калинина, 58
26.06.2018
10.00
Велопробег «Здоровье – это сила».
АОУ СОШ № 4, ст. Динская, ул. Калинина, 58
26.06.2018
10.00
Акция «Аллея Добра».
БОУ СОШ № 6, ст. Пластуновская, ул. Красная, 79,
26.06.2018
10.00-12.00
Работа редакции «Перемена» по изготовлению листовок. Распространение листовок волонтерами.
БОУ СОШ № 20, п. Агроном, ул. Почтовая, 13,
26.06.2018
10.00
Рисунок на асфальте «Счастливое детство – здоровое детство».
БОУ СОШ №29, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 169
26.06.28 г.
10.00ч
Квест «За здоровый образ жизни».
БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, ул. Широкая,46
26.06.2018
10.00
Праздничная линейка открытия мероприятия «Здоровье – это здорово».
Выступление агитбригады "Мы за здоровый образ жизни" (раздача памяток о здоровом образе жизни).
БОУ СОШ №13, ст. Васюринская, ул. Луначарского, 190
26.06.2018
10.00
Акция в микрорайоне школы «Без вредных привычек» (раздача населению листовок, памяток).
БОУ СОШ № 26, п. Украинский, ул. Советская, 8
26.06.2018
10.00
Спортивные эстафеты «Спорт вместо наркотиков».
БОУ СОШ № 28, с. Первореченское, ул. Ленина, 313
26.06.2018
10.00
Просмотр видеоролика антинаркотической направленности «Что для счастья нужно?».
БОУ СОШ № 2, ст. Динская, ул. Мира, 2
26.06.2018
10.00
Спортивное мероприятие «Спорт. Красота. Здоровье».
БОУ СОШ № 37, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36
26.06.2018
10.00
Просмотр документального фильма о наркомании «Трагедия в стили рок».
Библиотека Старомышастовского сельского поселения, ул. Советская, 61
26.06.2018
10.00
«Всем миром против наркотиков» – день информации.
БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 46
26.06.2018
10.30
Викторина «Здоровье – это здорово!».
Ст. Динская, угол улиц Красной и Новой
26.06.2018
11.00
Молодёжная акция «Чистый район – без наркотиков».
БОУ СОШ № 29, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 169
26.06.2018
11.00
Акция «Нет пагубным привычкам!».
БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 46
26.06.2018
11.00
Игровая программа «Молодежный Cvest».
ДК ст. Динской, ул. Красная, 23
26.06.2018
11.00.
«Что? Где? Когда?» – антинаркотическая викторина для старшеклассников.
ДШИ ст. Старомышастовской, ул. Советская, 56 А
26.06.2018
11.00
Распространение листовок «Наркомания - одно из самых страшных явлений нашей современности», «Что нужно знать о наркомании», «Сообщи, где торгуют смертью».
БОУ СОШ №30, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 54
26.06.2018
18.00
Соревнования по уличному баскетболу «Спорт против наркотиков».
Центральный парк ст. Васюринской, ул. Ленина, 89 А
26.06.2018
18.00
Флеш-моб и концерт ко Всемирному дню борьбы с наркоманией.
Парк станицы Нововеличковской
26.06.2018
18.00
«Мир без наркотиков» - тематическая молодежная программа ко Дню борьбы против наркотиков.
Стадион спорткомплекса пос. Южного
26.06.2018
18.00
«В темпе молодости!» - концертно-развлекательная программа ко дню молодежи и борьбе с наркотиками.
Фонтанная площадь станицы Новотитаровской
26.06.2018
19.00
«Наркотики: знание против миражей» - акция; книжная выставка «Мы выбираем жизнь»; раздача буклетов по здоровому образу жизни.
Центральная площадь ст. Новотитаровской
26.06.2018
19.00
«Нет наркотикам» - акция.
Центральная площадь ст. Новотитаровской
26.06.2018
20.30
Кинопоказ ко Дню борьбы против наркотиков.
Комментарии
Хороший план! За енто недурственно и мафафы пыхнуть... Да и герыча...