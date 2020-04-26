Планируется установка порядка 10 000

С начала 2020 года компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») установила своим потребителям в Северском районе более 7,5 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии - так называемых «умных» счетчиков. В планах энергетиков – установка порядка 10 тысяч счетчиков в Динском районе и более четырех тысяч приборов в Тахтамукайском районе Республики Адыгея.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией все плановые работы в настоящее время приостановлены. Мероприятия возобновятся по окончании режима самоизоляции.

Как пояснили в ПАО "Кубаньэнерго" обладатели интеллектуальных приборов получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, возможность экономить, рассчитываясь по зонам суток: счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и перенести на ночь работу энергоемких приборов.

Потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать их – за эксплуатацию полностью отвечает сетевая компания. Избавлены они и от визитов контролеров, так как система интеллектуального учета представляет собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую сеть.

Информация от потребительских приборов передается на главный сервер «Россети Кубань» и далее – в энергосбытовые компании, а счета на оплату приходят посредством как обычной, так и электронной почты. Посмотреть показания можно при помощи пульта.

Автоматизация систем учёта электроэнергии проводится в рамках реализации общей концепции цифровизации электрических сетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Руководством группы компаний «Россети» поставлена задача создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру. «Россети Кубань» работают в концепции цифровизации с 2018 года, устанавливая своим потребителям «умные» счётчики, которые являются первым этапом перехода сетей на «цифру».