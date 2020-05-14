Плановое газовое техобслуживание МКД в районе. Где и когда?

Филиал №1 АО “Газпром газораспределение Краснодар” в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Динская

Ул. Комсомольская, 57.

18-21 мая – техобслуживание ВКГО.

21 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Красная, 106.

18-19 мая – техобслуживание ВКГО.

19 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Красная, 107.

18-19 мая – техобслуживание ВКГО.

19 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Красная, 146.

19-21 мая – техобслуживание ВКГО.

21 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Линейная, 193 Б.

19-20 мая – техобслуживание ВКГО.

20 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Комсомольская, 114.

19-21 мая – техобслуживание ВКГО.

21 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Новотитаровская

Ул. Красноармейская, 54.

18-20 мая – техобслуживание ВКГО.

20 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Найдорф

Ул. Школьная, 2.

19-20 мая – техобслуживание ВКГО.

20 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Красная, 38.

21-22 мая – техобслуживание ВКГО.

22 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.