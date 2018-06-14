Планы на повышение пенсионного возраста

В Госдуме обсуждают довольно неприятный для многих сценарий повышения пенсионного возраста. Так, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года. Конечно, не сразу. В плане с 2019 года ежегодно добавлять к нынешнему пенсионному возрасту по одному году.

Предположительно реформа коснется тех, кто не успеет оформить пенсию на 1 января 2019 года. Как изменения в итоге утвердят, пока неизвестно. Но если поправки примут, вполне возможно, в конце этого года в пенсионных фондах будут очереди, чтобы успеть оформить пенсию до 1 января.

Как сообщает Ros-Registr, законопроект, возможно, представят сегодня, 14 июня, в Госдуму.

Стоит сказать, что предположительно пенсионный возраст не будет меняться для тех, кто имеет право на досрочную пенсию.