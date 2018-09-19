Пластуновец получил знак «За профессиональное мастерство»

В Республике Дагестан завершились всероссийские учения, в которых принимали участие специалисты ПАО «Кубаньэнерго».

Среди участников, которые были отмечены нагрудным знаком ПАО «Россети» «За профессиональное мастерство», мастер Динского РЭС Роман Горбань.

Еще будучи студентом технического колледжа, он познакомился с предприятием «Кубаньэнерго», здесь прошел производственную практику. После окончания учебы в 2007 году пришел на работу в качестве электромонтера Пластуновского сетевого участка Динского РЭС. И уже в 2011 году перспективного молодого специалиста назначили мастером сетевого участка.

«Энергетика – такая отрасль, где дело решают секунды, доли секунды, и требует сверхдисциплины и особо тщательного подхода к готовности, к состоянию оборудования, к подготовке персонала», – рассказывает Роман.

Бригада молодого мастера внесена в перечень мобильных бригад ПАО «Кубаньэнерго». Как нам сообщили на предприятии, они обеспечены всем необходимым для того, чтобы в случае необходимости в течение двух часов могли выехать на помощь коллегам в любой район и даже регион страны. Негласно их называют «энергетическим спецназом».

Даже день рождения Романа совпадает с профессиональным праздником – Днем энергетика (22 декабря).