Пластуновец получил 3 года за приобретение запрещенного вещества

Житель станицы Пластуновской через Интернет купил запрещенное вещество, оплатив его с помощью платежной системы, в которой можно оставаться анонимным.

“Продавцы” оставили “покупку” недалеко от кафе, расположенного на территории СНТ “Труд”. Проще говоря, сделали “закладку”, фото которой прислали пластуновцу.

В оговоренное время мужчина приехал на это место, он нашел сверток изоляционной ленты на магните, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Мужчина сразу же забрал его и отправился на остановку, чтобы вернуться к себе в станицу. Но тут к нему подошли трое полицейских, которые заподозрили, что он был в состоянии опьянения. Стражи порядка предложили ему проехать в отдел полиции. В присутствии понятых при проведении личного досмотра было обнаружено запрещенное вещество.

Пластуновец объяснил, что приобрел его для личного употребления. Вину в совершении преступления признал.

Помощник прокурора Динского района Михаил Бегин рассказал журналисту “РВС”, что по данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 228 УК РФ), которое затем передали в суд.

Последний вынес приговор в виде лишения свободы виновному сроком на три года в колонии общего режима. На данный момент он уже начал отбывать наказание.