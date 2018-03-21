Пластуновец стал чемпионом России по панкратиону

16-19 марта 2018 года в Казани проходило первенство России по панкратиону. Наш земляк, уроженец станицы Пластуновской Виталий Христинин стал чемпионом России, заняв 1 место. Виталий в свои 17 лет имеет уже достаточно большой список наград: призер России по армейскому рукопашному бою, чемпион ЮФО по ММА (смешанным боевым единоборствам ),чемпион ЮФО по спортивной борьбе грэпплинг, чемпион международного турнира по рукопашному бою, чемпион ЮФО по панкратиону.

В ближайших планах у Виталия покорить Европу. Тренируется он в клубе единоборств "Кузня" в Краснодаре. Известно, что этот клуб воспитал много людей с мировыми именами. На данный момент Виталий является учеником 11 класса БОУ СОШ № 5 ст. Пластуновской.

Справка

Панкратион – возрожденный древний олимпийский вид единоборства. Поединки проводятся с использованием легких, удобных и надежных защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм. В этом виде борьбы разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств (различные удары руками и ногами до полного контакта). Допускается использование всего технического арсенала бойцов, например, можно в бой пускать локти, колени, кулаки, руки, ноги, голову. Но есть и ограничения: запрещены удары в область позвоночника и в пах, в область глаз, нельзя бить по лицу с целью нанесения болевого удара, хватать соперника за волосы и так далее.



