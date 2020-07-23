Пластуновцы об улице Казачьей:

Не раз в редакцию "РВС" жаловались жители станицы Пластуновской. Ситуация с дорогами в этом поселении плачевная, как и в других станицах. Но улицу Казачью в последнее время поминают недобрым словом у нас в директе и в комментариях чаще всего.

"Хотелось бы узнать, когда доделают дорогу. Ее ремонтируют с марта. Все раскопали и бросили. Техники нет. Совсем невозможно стало ездить. Деньги наверняка выделили на ремонт. Вот только ремонта нет. Сделали еще хуже, чем было", – написал нам местный житель Алексей.

Другие станичники добавляют, что знаки о дорожных работах так и стоят. Но ничего не происходит. Те, кто живет поблизости, жалуются на грязь.

"Моем пол и вытираем пыль по два раза в день. Не возможно дышать. В доме два ребёнка с аллергией. Куда можно обратится? Ну так не возможно жить!".

Дорогу используют для объезда большегрузы, а после того как срезали асфальт, шума и грязи от них стало больше.

После того, как жалобу на Казачью мы разместили в сториз инстаграма "РВС" и отметили официальный аккаунт администрации Пластуновской, в директ пришел ответ.

"По ул. Казачья и ул. Степная ст. Пластуновской проходит автомобильная дорога регионального значения ст. Воронежская - с. Суворовское- ст. Пластуновская. Владельцем является министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Начальный и конечный участки обустроены дорожными знаками 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено 8 тонн". Пункты весового и габаритного контроля на территории Динского района отсутствуют.

Отделом ГИБДД в рамках надзора за дорожным движением регулярно осуществляется мероприятия по контролю за соблюдением водителями требований, установленных на данной дороге технических средств организации дорожного движения. По сообщению руководства организации обслуживающей данную дорогу, ремонт выше указанного участка дороги будет выполнен к концу этого года", - сообщили в ведомстве.