Пластуновцы: ремонт моста продлится до следующего года?

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Пластуновской с вопросом, когда будет закончен ремонт мостам по дороге на станицу Динскую.

"Очень неудобно и небезопасно ездить. Сделали объездной карман, но дорожное полотно на нем разбито, едешь и переживаешь за машину. Но главное, мы беспокоимся, не растянется ли ремонт на долгие месяцы? Пока что конца ему не видно, а ведь впереди осень с дождями и зима".





За комментарием журналисты «РВС» обратились к главе Пластуновсокго сельского поселения Сергею Олейнику.

- Ремонт проводит краевая организация НАО «ДСУ-1» в связи с тем, что дорожное полотно на мосте стало аварийным. Насколько я знаю, они намерены закончить работы в самые короткие сроки и не затягивать ремонт.

О том, какие именно работы ведутся на мосту, нам рассказали сами дорожники.

- Сначала провели демонтаж всего моста, включая трубы и опорные конструкции. Все будем делать заново. Старые трубы прогнили, из-за этого речная вода плохо проходила по ним, в итоге затапливалась прибрежная зона. К тому же образовалось проседание грунта и дорожного полотна. Сейчас вместо двух труб, обеспечивающих водоток под дорогой, мы установим три трубы метрового диаметра. Их мы полностью зальем бетоном — это называется бетонный саркофаг, что позволит сохранить трубы и предупредить оседание грунта.





По словам строителей, капитальный ремонт дороги они постараются закончить в течение месяца.