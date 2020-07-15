Платить покупателям за найденную просрочку предложили в Госдуме

С предложением выплачивать деньги гражданам, нашедшим на прилавке просроченные продукты, выступил депутат Госдумы Василий Власов. Выплата будет равняться половине штрафа, выписанного магазину за нарушение. Об этом сообщает издание RT.

В обращении напоминается, что юрлицам, допустившим реализацию продукции с истекшим сроком годности, грозит административный штраф от 20000 до 30000 рублей. В то же время гражданин, который купил некачественный товар, обратился в контролирующие органы, вправе рассчитывать на моральную компенсацию через суд. Но, как правило, люди в этой ситуации получают незначительную компенсацию.

Депутат предложил создать правовой механизм, при котором покупатель, выявив факт правонарушения и заявив об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на магазин на 50 % его суммы.

Парламентарий отмечает, что благодаря этому в стране повысится общественный контроль за правонарушениями, которые связаны с продажей просроченных товаров.