Площадка детская, проблемы – взрослые

Площадка детская, проблемы – взрослые

Площадка детская, проблемы – взрослые

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3 часа назад Газета РВСДетская площадка в ДинскойДинскаяДинской районНовости Динского районаРВСЦентральный прак Динской

Детская  площадка в центральном парке станицы Динской  открыта после обновления  всего несколько дней назад.  Но жители уже сообщают в «РВС» о повреждении оборудования.

Так, 20 сентября в редакцию прислали фото  одного из тренажеров  в воркаут-зоне  с отсутствующей педалью.  Не сломаны физически, но унижены морально и другие объекты площадки.  На них появились «объявления»  из разряда «18 +».

 Подписчики социальных сетей «РВС» активно обсуждают  эту тему.  Мнения высказываются самые разные.  Часть жителей негодует, что оборудование дешевое, китайское, и поэтому ломается. «Лучше сварки крепежа не найти. Советские турники, сваренные дядей Васей, до сих пор целые и невредимые», «Все, наверное, были в парке Галицкого. Там тренажеры и качели захочешь, не сломаешь. ..», «Думаю, это брак изделия», «Почему-то сразу показалось, что этот тренажер будет первым на вылет…».

Многие  считают, что жители сами не берегут площадку. «Сегодня видела, как подростки катаются на детской карусельке. Человек 5-6.  Честно, я побоялась делать им замечания, молодежь сейчас такая, что лучше промолчать», «Вы видели, как эти дети играют? Они как бешеные сметают все! Им и другое поставь, переломают», «Сегодня были на площадке, школьники на этих тренажерах с ума сходили».

«Я была с ребенком на площадке, когда конструкция упала. Дети просто катались. Слава богу, никто не пострадал», - написала  читательница.

Много комментариев и на тему того, какой уроке детям дают родители.  Еще во время обустройства площадки, когда она была закрыта для посещений, родители водители детей кататься на качелях, что вызвало осуждение станичников. Такое отношение, - пишут читатели, - это следствие примера, который детям показывают старшие.

 Подписчики сошлись во мнение, что нужно устанавливать камеры  видеонаблюдения и следить за обстановкой на площадке, может, хоть так удастся сберечь оборудование.

Тем временем готовится к обновлению и детская площадка в Комсомольском парке. Завезено новое оборудование.  О сроках ремонта пока данных нет.

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Нельзя не заметить, что  для районного центра  с многотысячным населениям  даже две обновленные площадки – это катастрофически мало.  Игровые площадки для малышей, воркаут-  и многофункциональные спортивные   площадки должны быть максимально в шаговой доступности. 

Но, главное, конечно, чтобы одни строили, а другие  - берегли. 

Комментарии

Агриппина
Агриппина 2 часа назад

Питекантропы VS Хлипкое Оборудование. Смотрите на всех площадках страны.

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