Площадка детская, проблемы – взрослые

Детская площадка в центральном парке станицы Динской открыта после обновления всего несколько дней назад. Но жители уже сообщают в «РВС» о повреждении оборудования.

Так, 20 сентября в редакцию прислали фото одного из тренажеров в воркаут-зоне с отсутствующей педалью. Не сломаны физически, но унижены морально и другие объекты площадки. На них появились «объявления» из разряда «18 +».

Подписчики социальных сетей «РВС» активно обсуждают эту тему. Мнения высказываются самые разные. Часть жителей негодует, что оборудование дешевое, китайское, и поэтому ломается. «Лучше сварки крепежа не найти. Советские турники, сваренные дядей Васей, до сих пор целые и невредимые», «Все, наверное, были в парке Галицкого. Там тренажеры и качели захочешь, не сломаешь. ..», «Думаю, это брак изделия», «Почему-то сразу показалось, что этот тренажер будет первым на вылет…».

Многие считают, что жители сами не берегут площадку. «Сегодня видела, как подростки катаются на детской карусельке. Человек 5-6. Честно, я побоялась делать им замечания, молодежь сейчас такая, что лучше промолчать», «Вы видели, как эти дети играют? Они как бешеные сметают все! Им и другое поставь, переломают», «Сегодня были на площадке, школьники на этих тренажерах с ума сходили».

«Я была с ребенком на площадке, когда конструкция упала. Дети просто катались. Слава богу, никто не пострадал», - написала читательница.

Много комментариев и на тему того, какой уроке детям дают родители. Еще во время обустройства площадки, когда она была закрыта для посещений, родители водители детей кататься на качелях, что вызвало осуждение станичников. Такое отношение, - пишут читатели, - это следствие примера, который детям показывают старшие.

Подписчики сошлись во мнение, что нужно устанавливать камеры видеонаблюдения и следить за обстановкой на площадке, может, хоть так удастся сберечь оборудование.

Тем временем готовится к обновлению и детская площадка в Комсомольском парке. Завезено новое оборудование. О сроках ремонта пока данных нет.





Нельзя не заметить, что для районного центра с многотысячным населениям даже две обновленные площадки – это катастрофически мало. Игровые площадки для малышей, воркаут- и многофункциональные спортивные площадки должны быть максимально в шаговой доступности.

Но, главное, конечно, чтобы одни строили, а другие - берегли.