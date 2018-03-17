Пловцы из Динской в очередной раз показали высокие результаты

С 12 по 16 марта в Астрахани проходили чемпионат и первенство Южного федерального округа по плаванию. В составе сборной команды Краснодарского края Динской район представляли: Анастасия Кизий, Анастасия Пирогова, Виктория Тодорова, Алина Масливец, Степан Кваш, Максим Рыбальченко. Наши спортсмены вновь показали отличные результаты.

Первенство

3 место – Анастасия Кизий с результатом 59:80; 50 м на спине (женщины)

Чемпионат

50 м, спина:

1 место – Анастасия Кизий с результатом 29:36.

Первенство

1 место – Анастасия Кизий.

3 место – Алина Масливец с результатом 31:30.

На дистанции 100 м на спине не было равных Анастасии Кизий. Она дополнила копилку аж двумя золотыми медалями чемпионата и первенства. В эстафете 4×100 в/с Алина Масливец и Анастасия Кизий принесли серебро в копилку нашей сборной Краснодарского края.

Чемпионат

1 место – Анастасия Кизий с результатом 1:03:35

Первенство

1 место – Анастасия Кизий, 50 м, баттерфляй (женщины)

Первенство

3 место – Виктория Тодорова с результатом 29:76; в эстафетном плавании 4×100 комплекс А. Маринина, А. Сорокина, Е. Жиляева, А. Кизий завоевали серебро. Поздравляем Викторию Тодорову с выполнением разряда кандидата в мастера спорта на дистанции 100 м на спине с результатом 1:10:27.







