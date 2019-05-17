По какому принципу строят в Динской и кто отвечает за разбитые дороги?

В «РВС» обратились жители станицы Динской с вопросами, существует ли генплан застройки населенного пункта, по какому принципу он составляется, как можно с ним ознакомиться. Насколько часто в него вносятся изменения?

«В последнее время строят как попало. Никакого тебе порядка. Хочешь – прямо, хочешь – боком здание втули. Регулируется ли властью этот вопрос вообще?» – интересуется динчанка Ольга.

Кроме того, жителей райцентра также волнует, что входит в обязанности застройщиков Динского района, должны ли они реконструировать дорогу, которую разбили в ходе строительства спецтехникой?

«За время стройки на нашей улице большие машины, которые ездят по несколько раз в день, уже в корень разбили всю проезжую часть. Теперь люди, которые живут здесь уже не первый год, вынуждены «убивать» свой транспорт по таким «дорогам». Дождемся ли мы от застройщика ремонта дорожного полотна? Или дом построил, а в остальном — гори оно все огнем?! Кто все восстановит?» – негодует динчанин.

Журналист обратился с данными вопросами в администрацию Динского района.

«Генеральный план Динского сельского поселения утвержден решением Совета Динского сельского поселения от 27 декабря 2012 года № 242-39/2 (редакция решения Совета муниципального образования Динской район от 26 сентября 2018 года № 417 -4 7 /3).

Это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Он определяет в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральные планы поселений, городских округов утверждаются на срок не менее, чем двадцать лет.

Ознакомиться с этим документом можно на официальном сайте администрации муниципального образования Динской район, а также в понедельник и четверг с 9.00 до 12.00 в управлении архитектуры и градостроительства (ст. Динская, ул. Красная, 55, каб. 126, 1 этаж)», – пояснил заместитель главы администрации Динского района Юрий Савенко.

Что касается вопросов по части ответственности за дороги в поселениях, то в администрации предоставили следующую информацию:

«В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения относится к полномочиям сельских поселений.

Сюда же относится и обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения.

Осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации также относится к полномочиям сельских поселений».

Также специалисты уточнили, что застройщик при желании может отремонтировать дорогу после окончания строительства, но он не обязан это делать.