Динчане получили более 2 миллионов по фальшивым документам

Группа жителей Динского района фальсифицировала документы граждан, затем предоставляла их в налоговую для перечисления налогового вычета. Таким образом преступники похитили более двух миллионов рублей.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Динскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время расследованное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемым грозит до 6 лет тюрьмы. Они находятся под подпиской о невыезде.